Miraç Kandili'nin idrak edileceği tarih İslam alemi tarafından araştırılmaya başlandı. Milyonlarca kişi bu mübarek aylara ulaşmanın mutluluğunu yaşarken dini günler takvimi ve kandil günlerini öğrenmek istiyor. Peki, Miraç Kandili bugün mü, yarın mı? 2022 Miraç Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek? İşte detaylar...