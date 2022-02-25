Miraç Kandili ne zaman 2022? Miraç Kandili hangi tarihte idrak edilecek, yapılacak ibadetler neler? 2022 Diyanet takvimi

Müslüman alemi Miraç Kandili ne zaman 2022? 2022 Diyanet takvimine göre Miraç Kandili hangi tarihte idrak edilecek, yapılacak ibadetler neler? sorularının yanıtlarını arama motorları üzerinden sıklıkla yapıyor. Tüm illerden vatandaşlar mübarek üç ayları dolu dolu ibadetlerle geçiriyor ve bu noktada Regaip Kandili'nin ardından gelen Miraç Kandili'nin tarihi en merak edilen bilgiler arasında yer aldı. İşte detaylar...
2022 MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan 2022 yılı dini günler takvimine göre Miraç Kandili 27 Şubat Pazar günü idrak edilecek.
2022 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
2 Şubat: Üç ayların başlangıcı
3 Şubat: Regaib Kandili
27 Şubat: Miraç Kandili
17 Mart: Berat Kandili
2 Nisan: Ramazan başlangıcı
27 Nisan: Kadir Gecesi
1 Mayıs: Arefe
2-4 Mayıs: Ramazan Bayramı
8 Temmuz: Arefe
9-12 Temmuz: Kurban Bayramı
30 Temmuz: Hicri Yılbaşı
8 Ağustos: Aşure Günü
7 Ekim: Mevlid Kandili