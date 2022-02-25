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    • Yaşam
    • 25.02.2022 09:51
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    • 25.02.2022 09:54
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    Miraç Kandili ne zaman 2022? Miraç Kandili hangi tarihte idrak edilecek, yapılacak ibadetler neler? 2022 Diyanet takvimi

    Gün içerisinde yoğun bir şekilde Miraç Kandili ne zaman 2022 sorusunun yanıtı araştırılıyor. İslamiyet’te büyük öneme sahip olan mübarek üç aylar devam ediyor ve yılın ikinci kandili için geri sayım başladı. Bol bol ibadet edeceki dua ve tövbeler için ellerin semaya yükseleceği Miraç Kandili hangi tarihte idrak edilecek. 2022 Diyanet dini günler takvimine göre kısa bir süre kaldı ve Miraç Kandili’nde yapılması gereken ibadetlerin neler olduğunu öğrenmek isteyenler haberimizden tüm detaylara ulaşabilir.

    takvim.com.tr
    Miraç Kandili ne zaman 2022?

    Müslüman alemi Miraç Kandili ne zaman 2022? 2022 Diyanet takvimine göre Miraç Kandili hangi tarihte idrak edilecek, yapılacak ibadetler neler? sorularının yanıtlarını arama motorları üzerinden sıklıkla yapıyor. Tüm illerden vatandaşlar mübarek üç ayları dolu dolu ibadetlerle geçiriyor ve bu noktada Regaip Kandili'nin ardından gelen Miraç Kandili'nin tarihi en merak edilen bilgiler arasında yer aldı. İşte detaylar...

    2022 MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

    Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan 2022 yılı dini günler takvimine göre Miraç Kandili 27 Şubat Pazar günü idrak edilecek.

    2022 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

    2 Şubat: Üç ayların başlangıcı
    3 Şubat: Regaib Kandili
    27 Şubat: Miraç Kandili
    17 Mart: Berat Kandili
    2 Nisan: Ramazan başlangıcı
    27 Nisan: Kadir Gecesi
    1 Mayıs: Arefe
    2-4 Mayıs: Ramazan Bayramı
    8 Temmuz: Arefe
    9-12 Temmuz: Kurban Bayramı
    30 Temmuz: Hicri Yılbaşı
    8 Ağustos: Aşure Günü
    7 Ekim: Mevlid Kandili

        Recep ayının 27. gecesine Miraç gecesi denir. Miraç kelime anlamıyla itibariyle göğe çıkma, yükselme anlamlarına gelir. İsra ve Miraç hadisesi, Peygamber Efendimizin (s.a.v) hicretinden 18 ay evvel vukü bulmuştur. Miraç olayı, Peygamber Efendimizin (s.a.v) Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya oradan da Allah'ın huzuruna yükseldiğini hadiseye denir.

        MİRAÇ KANDİLİNDE YAPILMASI GEREKEN İBADETLER NELER?

        1- Oruç Tutmak

        Recep ayının 27. gecesine denk gelen Mîraç Kandili'nin gündüzünde Allah dostları oruç tutulmasını tavsiye ediyorlar.

        2- Kaza namazı ve Nafile Namazı Kılmak

        Miraç'taki en mühim hususlardan biri, beş vakit namazın farz kılınmasıdır. Hak dostları bu gecede namaz kılmanın ehemmiyetine dikkat çekmişler ve namaz borcu olanların kaza namazı kılmalarını tavsiye etmişlerdir.

        3- Kur'ân-ı Kerîm Okumak

        Mîraç gecesinde Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz'e hediye edilenlerden biri de Bakara Sûresi'nin son iki ayetidir. (bk. Müslim, Îman, 279) Allah dostları bu gece çokça Kur'ân-ı Kerîm okunmasını tavsiye buyurmuşlardır.

        4- Tevbe İstiğfar Etmek

        Allah Teâla şirke düşmeyenlerin büyük günahlarını affedeceğini bu gecede müjdelemiştir. (bk. Müslim, Îman, 279)

        Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz: "Ben, günde yüz kere istiğfâr ederim..." (Müslim, Zikir, 42) buyurmuşlardır.

        Müslim'de rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte şöyle buyrulur:

        "Rasûlullâh'a -sallâllâhu aleyhi ve sellem- (Mîrâc'da) üç şey verildi: Beş vakit namaz, Bakara Sûresi'nin sonu ve ümmetinden şirke düşmeyenlere büyük günahlarının affedildiği haberi..." (Müslim, Îman, 279)

        5- Dua Etmek

        Bu mübârek geceler, Rabbimize duâ ve niyazda bulunma zamanlarıdır.

        Ayet-i kerîmede buyrulur:

        "(Ey Rasûlüm!) De ki: Sizin duâ ve niyâzlarınız olmazsa, Rabbim size ne diye değer versin?.." (el-Furkân, 77)

        6- Salavat Getirmek

        Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz'e salavat getirmeyi Allah Teâla emretmiştir. Ayrıca hadis-i şeriflerde salavat getirenin bütün sıkıntılarının gideririleceği bildirilmiştir.

        Ayet-i kerîmede buyrulur:

        "Şüphesiz ki Allâh ve melekleri, Peygamber'e çokça salât ederler. Ey müminler! Siz de O'na salevât getirin ve tam bir teslimiyetle selâm verin!" (el-Ahzâb, 56)

        7- Sadaka Vermek

        Allah yolunda infakta bulunup sadaka vermenin kişiyi pek çok tehlike ve belâlardan muhâfaza edeceği, buna ilâveten sadaka sahibini muhabbetullâh'a nâil eyleyeceği unutulmamalıdır. Bu müstesnâ geceler de sadaka vermeye en güzel vesilelerdir.



        Zira Cenâb-ı Hak şöyle buyurmuştur:

        "Allah yolunda infâk edin! Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Bir de ihsanda bulunun. Zira Allah, muhsinleri (iyilikte bulunan, işini güzel yapan ve ihsan şuuru ile yaşayanları) sever." (el-Bakara, 195)
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        Haberler Yaşam Miraç Kandili ne zaman 2022? Miraç Kandili hangi tarihte idrak edilecek, yapılacak ibadetler neler? 2022 Diyanet takvimi…
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