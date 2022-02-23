Yakalanacaklarını anladılar! Uyuşturucuyu sobaya attılar

Ayrıca, polis ekiplerini gören şahıslar, uyuşturucu madde yapımında kullanılan 21 gram sıvıyı imha etmek için sobaya attı. Polis ekipleri maddeyi yanan sobadan alırken, A.Ç.'yi de 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına aldı.