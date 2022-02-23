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    • Yaşam
    • 23.02.2022 09:00
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    • 23.02.2022 09:00
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    Yakalanacaklarını anladılar! Uyuşturucuyu sobaya attılar

    Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalanacaklarını anlayan şüpheliler uyuşturucu maddeyi imha etmek için sobaya attı. Polis ekipleri maddeyi yanan sobadan alırken, A.Ç.’yi de ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan gözaltına aldı.

    Yakalanacaklarını anladılar! Uyuşturucuyu sobaya attılar

    Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışmalarda A.Ç.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı. Şahsın adresini tespit ederek operasyon düzenleyen ekipler, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

    Ayrıca, polis ekiplerini gören şahıslar, uyuşturucu madde yapımında kullanılan 21 gram sıvıyı imha etmek için sobaya attı. Polis ekipleri maddeyi yanan sobadan alırken, A.Ç.'yi de 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına aldı.
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    Haberler Yaşam Yakalanacaklarını anladılar! Uyuşturucuyu sobaya attılar
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