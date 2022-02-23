Pes doğrusu! Pitbull sahiplerinden pişkin savunma

Türkiye, aralık ayında Gaziantep'te yaşanan vahşetle sarsıldı! 4 yaşındaki Asiye, 2 Pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Olayla ilgili tutuklanan M.Y, S. K. Z. C. ve M. E yargılanmasına başlandı.

Sanıkların hepsi birbirini suçladı. M.Y. köpeğin Pitbull cinsi olduğunu bilmediğini açıkladı! S.K ise köpekleri siteye Osman K. ile M. Y'nin getirdiğini anlattı. "Fotoğraf çektirmiş olman köpeğin sahibi olduğu anlamına gelmiyor" açıklaması yaptı. Mahkeme, sanıkları serbest bıraktı!

Ancak Asiye'nin ölümden döndüğü olayla ilgili verilen karar tepki topladı. Cumhuriyet Başsavcılığı sanıkların tekrar tutuklanması için haklarında yakalama kararı çıkarttı.

Site yöneticisi M.E, iddiaya göre S.K ile sevgiliydi. Olayı kaydeden tüm kamera kayıtlarını sildi. Ateş Ailesi'ni de "Şikayetçi olmayın" diyerek tehdit etti.