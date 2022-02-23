Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Pes doğrusu! Pitbull sahiplerinden pişkin savunma

    Asiye Ateş’i yaralayan 2 Pitbull’un sahipleri, hakim karşısına çıktı. “Tehlikeli olduğunu bilmiyorduk” yalanını attı. Serbest bırakıldı! Savcılığın itirazı üzerine hepsi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

    Pes ’dog’rusu

    Türkiye, aralık ayında Gaziantep'te yaşanan vahşetle sarsıldı! 4 yaşındaki Asiye, 2 Pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Olayla ilgili tutuklanan M.Y, S. K. Z. C. ve M. E yargılanmasına başlandı.

    Sanıkların hepsi birbirini suçladı. M.Y. köpeğin Pitbull cinsi olduğunu bilmediğini açıkladı! S.K ise köpekleri siteye Osman K. ile M. Y'nin getirdiğini anlattı. "Fotoğraf çektirmiş olman köpeğin sahibi olduğu anlamına gelmiyor" açıklaması yaptı. Mahkeme, sanıkları serbest bıraktı!

    Ancak Asiye'nin ölümden döndüğü olayla ilgili verilen karar tepki topladı. Cumhuriyet Başsavcılığı sanıkların tekrar tutuklanması için haklarında yakalama kararı çıkarttı.

    Site yöneticisi M.E, iddiaya göre S.K ile sevgiliydi. Olayı kaydeden tüm kamera kayıtlarını sildi. Ateş Ailesi'ni de "Şikayetçi olmayın" diyerek tehdit etti.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Türkiye Finans’tan yeni katılma hesabı
    Haberler Yaşam Pes doğrusu! Pitbull sahiplerinden pişkin savunma
        SON DAKİKA