Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Huzur evi: 1 kişi bile koronavirüse yakalanmadı

    Adana’daki huzurevi, COVİD-19’a karşı sıkı tedbirler aldı. Kuralları harfiyen uyguladı. 208 misafirden bir kişi bile virüse yakalanmadı. Huzurevinin misafirlerinden Nebahat Ezan (84) Burada emin ellerdeyim. Bizimle çok güzel ilgileniyorlar" ifadesini kullandı.

    Huzur evi

    COVİD-19, 2019'da Çin'de ortaya çıktı. Tüm dünyaya yayıldı. Adana'daki Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Serhat Sığnak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ise 150 personeliyle virüse savaş açtı.

    Her biri Coronavirüs testi negatif çıktıktan sonra işbaşı yaptı. İki yıldır yürütülen titiz çalışma sayesinde, huzurevinde tek bir vaka bile çıkmadı. Müdür Serdar Güneş, "14 gün yatılı vardiyalı şekilde çalıştık. Dünya kırılırken, birçok ülkede yaşlılarla ilgili sıkıntılar yaşanırken biz hastalığı yaşamadık" açıklaması yaptı. Huzurevinin misafirlerinden Nebahat Ezan (84) Burada emin ellerdeyim. Bizimle çok güzel ilgileniyorlar" ifadesini kullandı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Türkiye Finans’tan yeni katılma hesabı
    Haberler Yaşam Huzur evi: 1 kişi bile koronavirüse yakalanmadı
        SON DAKİKA