Huzur evi: 1 kişi bile koronavirüse yakalanmadı

COVİD-19, 2019'da Çin'de ortaya çıktı. Tüm dünyaya yayıldı. Adana'daki Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Serhat Sığnak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ise 150 personeliyle virüse savaş açtı.

Her biri Coronavirüs testi negatif çıktıktan sonra işbaşı yaptı. İki yıldır yürütülen titiz çalışma sayesinde, huzurevinde tek bir vaka bile çıkmadı. Müdür Serdar Güneş, "14 gün yatılı vardiyalı şekilde çalıştık. Dünya kırılırken, birçok ülkede yaşlılarla ilgili sıkıntılar yaşanırken biz hastalığı yaşamadık" açıklaması yaptı. Huzurevinin misafirlerinden Nebahat Ezan (84) Burada emin ellerdeyim. Bizimle çok güzel ilgileniyorlar" ifadesini kullandı.