Hipodrum kraliçesi! Francesco Sponza 27 atını kızı Annabella’ya miras bıraktı





55 ATLIK FİLO KURDU

Şu anda 55 atla, hipodrum kraliçesi haline geldi. Düzenlenen yarışlarda hep boy gösterdi. Atçılık yapan diğer at sahiplerini de destekledi. Francesco Sponza, ölmeden önce verdiği bir röportajda, "Babam ve arkadaşlarıyla birlikte sık sık hipodroma giderdik. Böylelikle at sevgisi benim de kalbimde yerini aldı. Atları iş olarak kabul etmiyorum. Zevkli bir hobi" demişti.