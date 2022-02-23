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    Hipodrum kraliçesi! Francesco Sponza 27 atını kızı Annabella’ya miras bıraktı

    Yat, mücevherat ve atçılıkla uğraşan Francesco Sponza, 27 atını kızı Annabella’ya miras bıraktı. İşkadını, 55 atla hipodrum kraliçesi olarak kendini bu işe adadı!

    Mücevher’at!’

    İtalyan asıllı bir aile olan Sponza'lar İzmir'e 1880'li yıllarda yerleşti. Aile, atçılık, yatçılık ve mücevherat işine girişti. Bu alanlarda büyük başarı kaydetti. 15 Eylül 2020'de hayatını kaybeden Francesco Sponza, İzmir'e atçılığı sevdirdi. Kızı Annabella Sponza Tırpançeker de babasının izinden gitti. Sahibi olduğu 28 atla yakından ilgilendi. Babasından miras kalan 27 atı da sahiplendi.



    55 ATLIK FİLO KURDU
    Şu anda 55 atla, hipodrum kraliçesi haline geldi. Düzenlenen yarışlarda hep boy gösterdi. Atçılık yapan diğer at sahiplerini de destekledi. Francesco Sponza, ölmeden önce verdiği bir röportajda, "Babam ve arkadaşlarıyla birlikte sık sık hipodroma giderdik. Böylelikle at sevgisi benim de kalbimde yerini aldı. Atları iş olarak kabul etmiyorum. Zevkli bir hobi" demişti.



    1880'DE İZMİRE GELDİLER
    Francesco Sponza'nın dedesinin babası 1880'de demiryolu inşaatında mühendis olarak çalışmak üzere İzmir'e gelir ve Buca'ya yerleşir. Dede Sponza, mücevher işine girerek 1906 yılında kendi şirketini kurar. Aile, mücevherat dışında turizme yönelik yatçılık işini de yapıyor.

    20 Şubat 2022'de İzmir Şirinyer Hipodromu'nda yapılan 1900 metre yarışında, Annabella Sponza Tırpançeker'in sahibi olduğu Piko Piko birinci geldi. Tırpançeker'e kupası törenle verildi.13 Ocak 2022'de yapılan Francesco Sponza Koşusu'nu 'Kuru Soğan' kazandı.


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    Haberler Yaşam Hipodrum kraliçesi! Francesco Sponza 27 atını kızı Annabella’ya miras bıraktı
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