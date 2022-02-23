'Eş'siz dram! Genç kadın boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanarak katledildi

Ankara Sincan'da önceki akşam Mehmet Kuyar (33), şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasında olduğu 12 yıllık eşi 2 çocuğunun annesi Gülsüm Kuyar'ın (29) çalıştığı Şehit Gökhan Uysal Ortaokulu'na gitti.





Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Kuyar, tartıştığı eşini bıçaklayarak kaçtı. Ağır yaralanan talihsiz kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis, kaçan Mehmet Kuyar'ı yakalamak için çalışmalarını başlattı.







SÜT PARASINA MUTLUYDU

Katil zanlısının, bahçe kapısında güvenlik bulunan okula duvardan atlayarak girdiği ve öğrenciler ile öğretmenlerin okuldan ayrılmasından sonra sınıfta tartıştığı eşini bıçaklayarak kaçtığı belirlendi. Gülsüm Kuyar'ın Mersin'de yaşayan ve cenazeyi teslim almak için gelen yakınları Ankara Adli Tıp Kurumu önünde büyük üzüntü yaşadı.







Komşu Satı Karaman, "Evi Gülsüm geçindiriyordu. İki gün önce konuştuk. 'O bana zarar vermez yenge' diyordu. Çocuklarının günlük süt parasını kazanabilirse mutlu olan bir insandı" diye konuştu.