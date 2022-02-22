Şaban ayı başladı mı, ne zaman? Şaban ayı Mart'ın kaçında başlayacak? Şaban ayı başlangıç tarihi 2022

Üç ayların başlaması ile birlikte mübarek ayların ikincisi olan Şaban ayı hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Şubat ayında olduğumuz şu günlerde Recep ayını idrak ediyoruz. Sırada ise Şaban ayı var. Şaban ayını bekleyenler Şaban ayı ne zaman 2022? Şaban ayında yapılacak ibadetler nelerdir? Şaban ayı oruç ne zaman tutulur? Şaban ayı dua ve zikirleri nelerdir? sorularına yanıt arıyor. Şaban ayı ve Berat kandili Mart ayında idrak edilecek. İşte detaylar...
ŞABAN AYI NE ZAMAN 2022?
Receb, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan Üç aylar 2 Şubat günü 2022 tarihinde başladı. Üç ayların başlangıcı ile Receb ayını idrak etmeye başladık. Ardından ise Şaban ayı geliyor. Şaban ayı da 4 Mart 2022'de başlayacak. Son olarak da 2 Nisan'da Ramazan ayı başlayacak. Ramazan ayının 1 Mayıs 2022 tarihinde bitmesiyle birlikte üç aylar sona ermiş olacak.
BERAT KANDİLİ HANGİ TARİHTE?
Berat Kandili de Şaban ayının içerisinde yer alıyor. Berat Kandili 17 Mart Perşembe günü idrak edilecek.
ŞABAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?
Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselam diğer aylara göre bu ayda daha çok ibadet ve taatte bulunurlardı.
"Şaban benim ayımdır."
"Şaban günahları temizleyendir" buyurarak kadrini yüceltirdi.
Receb ayı geldiği zaman da "Allahım, Receb ve Şaban (ayını) bize mübarek ve bereketli kıl" buyururdu.
Böylece dua ve niyazlarında bu ayların kudsiyetini dile getirmişlerdir.
Peygamberimizin Şaban ayına gösterdiği bu hürmetin bir sebebi de devamında gelecek olan Kur'ân ayı olan Ramazan'dan dolayı idi. Hz. Enes'in rivayetine göre, Peygamberimizden sual ederler:
"Ya Resulallah, Ramazan'dan başka en faziletli oruç ayı hangi aydadır?"
Bu soruya Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam,
"Ramazan'ı tazim için (Ramazan hürmetine) Şâban'da tutulan oruçtur" cevabını verirler.
ŞABAN AYINDA ORUCUN FAZİLETİ NEDİR?
Şaban ayında oruç tutmak oldukça sevap ve müstehap oruçlar arasında yer alıyor. Şaban ayı Recep ayından sonra ve Ramazan'dan bir önceki aydır. Mübarek Ramazan ayının habercisi olarak biliniyor. Peygamber Efendimiz bir hadislerinde şöyle buyuruyor; "Şaban benim ayımdır." Ayrıca "Şaban günahları temizleyendir" buyurarak Şaban ayının kadrini yüceltirdi. (Keşfu'l-Hafa,2 / 9.) Recep ve Şaban ayının orucu nafile oruçtur. Yani tutulursa sevabı çok ancak tutulmazsa herhangi bir günahı yoktur. Fakat hadisler ışığında Şaban ayında oruç tutmanın fazileti ve ecri büyüktür. Şaban ayı orucunun faziletini açıklayan hadislerde Peygamberimiz (s.a.v) Şaban ayında oruç tutmayı öğütlemiştir.