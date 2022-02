Şaban ayı başladı mı, ne zaman? Şaban ayı Mart'ın kaçında başlayacak? Şaban ayı başlangıç tarihi 2022

ŞABAN AYINDA KILINMASI GEREKEN NAMAZLAR:

Her kim Şabanın ilk gecesinde, birinci rekatlarında; Bir fatiha 5 ihlas okumak suretiyle (yani ikinci rekatta dilediğini oku fatihadan sonra), on iki rekat kılarsa (2 rekatta bir selam ile) Allahu Teala ona on ikibin şehid sevabı verir. Kendisine oniki senelik ibadet sevabı yazılır. Anasının onu doğurduğu gündeki gibi hatalarından sıyrılır ve seksen güne kadar üzerine hiçbir hata yazılmaz.