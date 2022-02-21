Beste oluştururken çok şeye dikkat edilmesi gerektiğini de vurgulayan Hakan Özgünlü, bu durumun her sanatçıda değişkenlik bir durum gösterdiğini belirtti. Bir müzisyenin duygulardan beslendiğini düşünen Özgünlü:
Bir müzisyenin neyden beslendiğini bilemezsiniz. Kimisi acılarından kimisi yaralarından kimisi de geçmişinden beslenir. Herkesin ilham kaynağı farklıdır. Her şey o an projeyi geliştirirken ruh haline göre değişkenlik gösterebilir. Nitekim, bir şarkının milyonlarca kişiyi bir araya getirmesinin sebebi de budur. Kim neyden besleniyorsa şarkıda onu bulur. Bende bir şarkı yarattığımda dinleyicilerimle ortak bir noktada buluşuyor ve çıkış noktası yaratıyorum. Neyden nasıl bahsedeceğime, klip çekeceksem eğer senaryosunda neleri vurgulamak istediğime altyapısında hangi sesi öne çıkaracağıma kadar tüm detayları kaçırmadan önce kendime sonra da dostlarıma paylaşırım. Herkesin fikrini önemserim. Bazı zamanlar biz üreticiler yeni duygulara kendimizi kapatabiliyoruz. Her eleştiri bizi daha da ileriye taşıyor diyebilirim.
Bir beste yaratırken müzisyen arkadaşlarının da fikrini aldığını söyleyen Hakan Özgünlü:
İşin özü şu ki çok çalışmak zorundayız. Müzik, sonu gelmeyen bir roman gibi. Okudukça derinliklerinde kaybolduğunuz bir eser gibi… Ne olursa olsun asla hayallerimizden ve hedeflerimizden vazgeçmememiz gerektiği düşüncesindeyim. Enerjimizi her zaman yüksek tutmalıyız. Yaptığımız ya da çıkarttığımız ilk iş kimse tarafından beğenilmeyebilir. Küsmenin kimseye bir faydası olmadığı gibi en çokta bize zararı oluyor. Yeterince çaba gösterip doğru adımlar attığımıza inanıyorsak başaramayacağımız hiçbir iş olmadığını düşünüyorum. Bu bağlamda kendimizi geliştirdikçe işin ne kadar da keyifli olduğunu o zaman anlayacağız…
- Yaşam
- 21.02.2022 14:42
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- Son Güncelleme:
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- 21.02.2022 14:42
Müzikseverlerin yeni gözdesi Dj Hakan Özgünlü: Müzik hobi değil, tutkudur!
Clarinet Love adlı teklisiyle listeleri deviren Hakan Özgünlü, çocukluğundan beri müzik dünyasının en başarılı ismi olmayı hayal ettiğini ifade etti.
Beste oluştururken çok şeye dikkat edilmesi gerektiğini de vurgulayan Hakan Özgünlü, bu durumun her sanatçıda değişkenlik bir durum gösterdiğini belirtti. Bir müzisyenin duygulardan beslendiğini düşünen Özgünlü: