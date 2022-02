Müzikseverlerin yeni gözdesi Dj Hakan Özgünlü: Müzik hobi değil, tutkudur!

Dj Hakan Özgünlü : Bir hobi olarak başladığım müzik hayatım artık tutku haline geldi. Ben müziği, duygularımızı ifade etmenin en iyi şekli olduğu düşüncesindeyim. Bu anlamda farklı setler çalmak, müzikleri birbirleriyle entegre etmek içimdeki o şeytanı ortaya çıkarıyor diyebilirim. Çünkü her set, her şarkı içinde bir yaşanmışlık barındırıyor. Son zamanlarda yükselen ve tüm tarzları geride bırakan R&B Hiphop bu tarzın başında yer alıyor. Bu yaşanmışlıklar en iyi bu türde ortaya çıkıyor. Herkes işin sonunda müziğin ritmine ve melodisine bakıyor ama bizler bir projeyi yaratırken müziğin hikayesine kadar her şeyi düşünmek zorundayız.

Beste oluştururken çok şeye dikkat edilmesi gerektiğini de vurgulayan Hakan Özgünlü, bu durumun her sanatçıda değişkenlik bir durum gösterdiğini belirtti. Bir müzisyenin duygulardan beslendiğini düşünen Özgünlü:



Bir müzisyenin neyden beslendiğini bilemezsiniz. Kimisi acılarından kimisi yaralarından kimisi de geçmişinden beslenir. Herkesin ilham kaynağı farklıdır. Her şey o an projeyi geliştirirken ruh haline göre değişkenlik gösterebilir. Nitekim, bir şarkının milyonlarca kişiyi bir araya getirmesinin sebebi de budur. Kim neyden besleniyorsa şarkıda onu bulur. Bende bir şarkı yarattığımda dinleyicilerimle ortak bir noktada buluşuyor ve çıkış noktası yaratıyorum. Neyden nasıl bahsedeceğime, klip çekeceksem eğer senaryosunda neleri vurgulamak istediğime altyapısında hangi sesi öne çıkaracağıma kadar tüm detayları kaçırmadan önce kendime sonra da dostlarıma paylaşırım. Herkesin fikrini önemserim. Bazı zamanlar biz üreticiler yeni duygulara kendimizi kapatabiliyoruz. Her eleştiri bizi daha da ileriye taşıyor diyebilirim.



Bir beste yaratırken müzisyen arkadaşlarının da fikrini aldığını söyleyen Hakan Özgünlü:



İşin özü şu ki çok çalışmak zorundayız. Müzik, sonu gelmeyen bir roman gibi. Okudukça derinliklerinde kaybolduğunuz bir eser gibi… Ne olursa olsun asla hayallerimizden ve hedeflerimizden vazgeçmememiz gerektiği düşüncesindeyim. Enerjimizi her zaman yüksek tutmalıyız. Yaptığımız ya da çıkarttığımız ilk iş kimse tarafından beğenilmeyebilir. Küsmenin kimseye bir faydası olmadığı gibi en çokta bize zararı oluyor. Yeterince çaba gösterip doğru adımlar attığımıza inanıyorsak başaramayacağımız hiçbir iş olmadığını düşünüyorum. Bu bağlamda kendimizi geliştirdikçe işin ne kadar da keyifli olduğunu o zaman anlayacağız…