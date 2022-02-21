Miraç Kandili ne zaman? 2022 Miraç Kandili hangi gün idrak edilecek? İşte kandil tarihleri!

Regaip Kandili'nden sonra Miraç Kandili'nin idrak edileceği tarih İslam alemi tarafından merak ediliyor. Milyonlarca kişi bu mübarek aylara ulaşmanın mutluluğunu yaşarken dini günler takvimi ve kandil günlerini öğrenmek istiyor. Peki, Miraç Kandili ne zaman? 2022 Miraç Kandili hangi gün idrak edilecek? İşte kandil tarihlerine dair bilgiler...