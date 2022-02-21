Kadınlara en çok konut satışı yapılan il Çanakkale oldu

Ortak tapu sayısı 28 bin 900 olurken konutların 136,7 bin adedini de diğer satışlar oluşturdu.

İL ÇANAKKALE OLDU

Kadınlara konut satış oranında en çok satış yapılan il 42,72 ile Çanakkale oldu. Bölgede satılan 12 bin 236 adet konutun 5 bin 228'sini kadınların satın aldığı belirlendi. Çanakkale'yi yüzde 42,45 ile Balıkesir izledi ve sadece 2 ilin yüzde 40'ı aştığı görüldü.