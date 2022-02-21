Kadınlara en çok konut satışı yapılan il Çanakkale oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) istatistiklerine göre ülke genelinde 2021'de satılan 1 milyon 492 bin konutun 506,5 bini kadınlar tarafından satın alınırken erkeklerin aldığı konut sayısı ise 819,7 bin adet oldu.
Ortak tapu sayısı 28 bin 900 olurken konutların 136,7 bin adedini de diğer satışlar oluşturdu.
İL ÇANAKKALE OLDU
Kadınlara konut satış oranında en çok satış yapılan il 42,72 ile Çanakkale oldu. Bölgede satılan 12 bin 236 adet konutun 5 bin 228'sini kadınların satın aldığı belirlendi. Çanakkale'yi yüzde 42,45 ile Balıkesir izledi ve sadece 2 ilin yüzde 40'ı aştığı görüldü.
Bu alanda Edirne yüzde 39,56 ile üçüncü, Denizli yüzde 39,45 ile dördüncü, Karaman yüzde 39,40 ile beşinci, İzmir yüzde 39,32 ile altıncı, Muğla yüzde 39,26 ile yedinci, Nevşehir yüzde 38,84 ile sekizinci, Aydın yüzde 38,73 ile dokuzuncu ve Kırklareli yüzde 38,50 ile onuncu sırada yer aldı.