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    • Yaşam
    • 21.02.2022 12:02
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    • 21.02.2022 12:02
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    Kadınlara en çok konut satışı yapılan il Çanakkale oldu

    Türkiye genelinde geçen yıl satılan konutların yüzde 33,95'ini kadınlar alırken, bu alanda en yüksek oran yüzde 42,72 ile Çanakkale'de kaydedildi. İlk 20'de bulunan diğer iller ise Uşak, Giresun, Sinop, Zonguldak, Sakarya, Burdur, Konya, Adana, Düzce ve Diyarbakır olarak sıralandı.

    Kadınlar en çok o ilden ev aldı!

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) istatistiklerine göre ülke genelinde 2021'de satılan 1 milyon 492 bin konutun 506,5 bini kadınlar tarafından satın alınırken erkeklerin aldığı konut sayısı ise 819,7 bin adet oldu.

    Ortak tapu sayısı 28 bin 900 olurken konutların 136,7 bin adedini de diğer satışlar oluşturdu.

    İL ÇANAKKALE OLDU

    Kadınlara konut satış oranında en çok satış yapılan il 42,72 ile Çanakkale oldu. Bölgede satılan 12 bin 236 adet konutun 5 bin 228'sini kadınların satın aldığı belirlendi. Çanakkale'yi yüzde 42,45 ile Balıkesir izledi ve sadece 2 ilin yüzde 40'ı aştığı görüldü.

    Bu alanda Edirne yüzde 39,56 ile üçüncü, Denizli yüzde 39,45 ile dördüncü, Karaman yüzde 39,40 ile beşinci, İzmir yüzde 39,32 ile altıncı, Muğla yüzde 39,26 ile yedinci, Nevşehir yüzde 38,84 ile sekizinci, Aydın yüzde 38,73 ile dokuzuncu ve Kırklareli yüzde 38,50 ile onuncu sırada yer aldı.

        İSTANBUL'DA KADINLARIN KONUT SAHİPLİĞİ YÜZDE 30,13

        İlk 20'de bulunan diğer iller ise Uşak, Giresun, Sinop, Zonguldak, Sakarya, Burdur, Konya, Adana, Düzce ve Diyarbakır olarak sıralandı. Geçen yıl 276 bin 223 adetle en çok konutun satıldığı İstanbul'da kadınların konut sahipliği oranı yüzde 30,13 (83 bin 226 adet) olarak gerçekleşti.

        Söz konusu oran Ankara'da 35,44, Bursa'da 35,91 ve Antalya'da yüzde 29,54 olarak gerçekleşti.
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