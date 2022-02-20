Tüm illerden vatandaşlar Birinci cemre ne zaman düşüyor? 2022 cemre hangi tarihlerde havaya, suya, toprağa düşecek? Cemre düşmesi nedir? sorularının yanıtlarını arama motorları üzerinden sıklıkla sorguluyor. Sıcaklık derecesinin yükselmesi ve güneşin yüzünü göstermeye başlamasıyla birlikte havaların iyice ısınacağı ve cemrenin düşeceği tarih bilgisi merak edilmeye başlandı. İşte tüm bilgiler...
CEMRE NE ZAMAN DÜŞER 2022?
Cemrenin ilki havaya düşecek. İlk cemre 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşecek. İkinci cemre 26-27 Şubat'ta suya düşecek. Üçüncü ve son cemre ise 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşecek.
YAZ MEVSİMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Meteorolojik ve astronomik olarak farklılık gösteren yaz mevsiminin ilk günü, 1 Haziran olarak biliniyor. Meteorolojik verilere göre 1 Haziran 2022 tarihi yaz mevsiminin ilk günü olacak.
CEMRE DÜŞMESİ NEDİR?
Arapça kökenli bir kelime olan "cemre"'nin sözlük anlamı kor yani ateştir. Halk arasında ise sıcaklığın artması olarak bilinir. Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır. Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır.