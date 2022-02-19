İlk oruç ne zaman tutulacak? Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İşte 2022 Ramazan ayı tarihi!

Üç ayların başlamasının hemen ardından Ramazan ayı için geri sayım sürüyor. Son günlerde 11 ayın sultanı Ramazan ayı'nın hangi tarihte başlayacağı merak edildi. Bu mübarek ayı ibadetlerle geçirecek olan milyonlarca Müslüman Ramazan ayı ne zaman başlıyor sorusuna yanıt arıyor. Peki, ilk oruç ne zaman tutulacak? İşte o sorunun yanıtı...