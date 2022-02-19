Kocaeli'de yayın yapan bir yerel internet haber sitesinin sahibi olan Güngör Arslan uğradığı silahlı sonucu yaşamını yitirdi. Yaralı olarak hastaneye getirilen Güngör yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Peki, Güngör Arslan kimdir? Güngör Arslan nereli ve kaç yaşındaydı? İşte detaylar...
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
İzmit'te, ofis önünde silahlı saldırıya uğrayan yerel internet haber sitesinin sahibi Güngör Arslan, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
SALDIRGAN YAKALANDI
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ise saldırıyı kınayarak, saldırgan R.Ö.'nün yakalandığını açıkladı. Kocaeli Valiliği'nce R.Ö.'nün saldırıda kullandığı tabancayla yakalandığı, olayın aydınlatılması için çok yönlü soruşturma başlatıldığı belirtildi.