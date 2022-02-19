Güngör Arslan kimdir? Güngör Arslan nereli ve kaç yaşındaydı?

Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve durumu ağır olan Arslan'ın 2 defa kalbi durdu. Müdahaleler ile hayata döndürülen ve entübe edilen Arslan, bir süre sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan polisin olayı gerçekleştirdiği ileri sürülen R.Ö isimli zanlıyı yakalayarak olayda kullandığı silahla birlikte gözaltına aldı.