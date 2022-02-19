Bay Becerekli belgeselinin sevilen ismi olan Phil Gallagher'in hayatına dair bilgiler araştırılıyor. 2008 yılından itibaren ekranlarda olan Bay Becerekli belgeseli 60 bölüm yayınlanmıştı. Peki, Bay Becerikli öldü mü? Mister Maker kimdir, öldü mü? Phil Gallagher kimdir? İşte haberin detayı...
BAY BECEREKLİ MİSTER MAKER KİMDİR, ÖLDÜ MÜ?
Belgeselde Bay Becerekli karakteri Phil Gallagher tarafından canlandırılmıştı. Sosyal medyada ünlü ismin hayatını kaybettiği iddia edilse de henüz bir açıklama gelmedi.
BAY BECERİKLİ KİMDİR?
Bay Becerikli, bir İngiliz eğlence belgeselidir. İlk olarak 23 Şubat 2008'de PBS Kids Sprout TV programında yayına çıkmıştır. Bölüm sayısı 60'tır.
Bu programda 1 dakika zamanı ve çocukların Bay Becerikli'den yardım alması dışında Bay Becerikli birçok zaman sıkılır ve sonunda bir şeyler yapmaya karar verir. Becerikli kamyonundan eşyalar alır ve bir bölüm daha sihirli bir şekilde oluşur.