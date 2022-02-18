Yarım milyon nakit para ve ziynet eşyasını kaptıran ünlü Prof. Dr. Ayşe Nilüfer Narlı: Vatana hizmet ediyorum sandım!

Söz konusu operasyonun Adalet Bakanlığı ve MİT mensuplarınca gizli yürütüldüğünü söyleyen sözde polislere inandım. Paralarımı ve altınlarımı alıp parmak izi incelemesine göndereceklerini söylediler. Hatta kasadaki ziynetin terör örgütü üyelerince değiştirildiğini ve gerçek altınların yerine sahte altınlar bırakıldığını iddia ettiler. Vatana ciddi bir hizmet ettiğimizi, yardımlarımla bu örgütün yıkılacağını ifade ettiler" dedi. Sabah'ta yer alan habere göre, Prof. Dr. Ayşe Nilüfer Narlı, vatana hizmet ettiğini düşünerek sözde polislerin talepleri doğrultusunda söylenen her şeyi yaptığını aktararak şöyle devam etti: