Yarım milyon nakit para ve ziynet eşyasını kaptıran ünlü Prof. Dr. Ayşe Nilüfer Narlı: Vatana hizmet ediyorum sandım!

İstanbul'da, özel bir üniversitede görev yapan 65 yaşındaki Prof. Dr. Ayşe Nilüfer Narlı, dolandırılma olayına ilişkin verdiği ifadesinde detayları anlattı. Prof. Narlı, kendisini polis memuru olarak tanıtan bir şahsın aradığını, üzerine birden fazla hat çıkarılarak bu hatlarla FETÖ ve diğer terör örgütlerine yardım edildiğini söylediklerini kaydetti.
'ZİYNETLER DEĞIŞTIRİLDİ' DEDiLER
Narlı, kendisine bir adet polis kimlik kartı gönderildiğini ifade ederek, "E-Devlet üzerinden hatları kontrol edebileceğimi söylediler. E-Devlet şifremi girip baktığımda hat yoktu ve bunların terör örgütü üyelerince profesyonelce gizlendiğini belirttiler.
Söz konusu operasyonun Adalet Bakanlığı ve MİT mensuplarınca gizli yürütüldüğünü söyleyen sözde polislere inandım. Paralarımı ve altınlarımı alıp parmak izi incelemesine göndereceklerini söylediler. Hatta kasadaki ziynetin terör örgütü üyelerince değiştirildiğini ve gerçek altınların yerine sahte altınlar bırakıldığını iddia ettiler. Vatana ciddi bir hizmet ettiğimizi, yardımlarımla bu örgütün yıkılacağını ifade ettiler" dedi. Sabah'ta yer alan habere göre, Prof. Dr. Ayşe Nilüfer Narlı, vatana hizmet ettiğini düşünerek sözde polislerin talepleri doğrultusunda söylenen her şeyi yaptığını aktararak şöyle devam etti: