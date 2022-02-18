Prof. Dr. Nilüfer Narlı’yı dolandıran zanlı tutuklandı!

Şüphelilerin yönlendirmesiyle farklı bankalardaki paralarını tek bir hesapta toplayan Narlı'nın, daha sonra 500 bin lirasını çektiği ve evindeki ziynet eşyalarını da alarak şüphelilerle buluştuğu, parası ve altınlarını zanlılara verdiği öğrenildi.

Birkaç gün sonra kendisini tekrar arayan zanlıların "Başka banka hesabınız var mı?" sorusu üzerine durumdan şüphelenen Narlı'nın polise ihbarda bulunduğu, başlatılan incelemede Narlı'yı arayan telefon numarasının izi sürülerek şüpheli Mustafa S'ye (24) ulaşıldığı kaydedildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa S. tutuklandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.