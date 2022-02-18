Op. Dr. Özgür Ağlamış: İdrar kaçırma sorunu ameliyatsız tedavi edilebilir

İdrar kaçırma sorunundan yakınan pek çok kadının ameliyat olmaktan korktuğu için hekimlere başvurmadığını dile getiren Kadın Doğum Uzmanı ve Jinekolog Op. Dr. Özgür Ağlamış şöyle konuştu: "Özellikle 50 yaş sonrası kadınların çok büyük bir bölümü gülünce, hapşırınca, ıkınınca, öksürünce, spor yaparken ya da durduğu yerde idrar kaçırır. Hayat kalitesini çok etkileyen, sosyal hayatı son derece kısıtlayan bir durumdur bu. Hastaların büyük kısmı bu sorunun çözümünü ister ama ameliyat olma korkusu nedeniyle doktora gitmezler. İşte tam da bu noktada lazer ile tedavi yöntemi devreye girer. Bu uygulama sayesinde idrar kaçırma ameliyatsız şekilde tedavi edilebilir."



ANESTEZİ GEREKTİRMEYEN 10 DAKİKALIK BİR İŞLEM

Op. Dr. Özgür Ağlamış, lazerle gerçekleştirilen tedavi hakkında şu bilgileri verdi: "Hastaya yerleştirilen prob ile lazer atışları yapılır, böylece kolajen ve bağ dokusu azalmasına bağlı sarkan idrar torbası ve bozulan anatominin tekrar düzeltilmesi sağlanır. Anestezi gerektirmeyen, yalnızca 10 dakikalık bir işlemdir. 2 ya da 3 seans sonunda ameliyat olunmuş kadar başarılı sonuçlar elde edilir. Lazer; özellikle ameliyat korkusu olan ya da ameliyat olmasının önünde çeşitli engeller bulunan hastalar için çok avantajlı bir tedavi modeli olarak dikkat çekmektedir."



HASTA AYNI GÜN NORMAL YAŞAMINA DÖNEBİLİR

Lazerle uygulanan idrar kaçırma tedavisinin kalıcı bir işlem olduğunu dile getiren Op. Dr. Özgür Ağlamış, "Mevsimlerden bağımsız olarak her dönem yapılabilen bir uygulamadır. Hastalar aynı gün normal yaşamlarına dönebilir. Hastanın böyle bir işlem geçirdiği de herhangi bir şekilde anlaşılmaz" diye konuştu.