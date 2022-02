Hayırsever iş insanı Sabahattin Seven yardımlara devam ediyor

İş dünyasının hayırsever isimlerinden Sabahattin Seven, daha önce sokak hayvanları için kulübeler yaptırdığı haberleriyle gündeme gelmişti. Seven, 2021 yazında Türkiye'nin dört bir yanında orman yangınları çıktığında da ilk harekete geçen yardımseverlerden biriydi. Yangından etkilenen afetzedelere hem maddi hem de manevi destek sunan Sabahattin Seven, şimdi de minik öğrenciler için kolları sıvadı.



YENİ KÜTÜPHANE YE YENİ KİTAPLAR

"Çocuklar bizim geleceğimiz. Onları ne kadar iyi eğitirsek, geleceğimiz de o kadar iyi olur" diyen Sabahattin Seven, eğitimin en önemli aracı olarak gördüğü kitap ve kırtasiye yardımlarına başladı. Yardım zincirinin ilk halkası olarak Bursa'daki Osmangazi Mümin Canbaz İlköğretim Okulu'nu seçen başarılı iş adamı, okul tarafından yeni yapılan kütüphane ye yeni kitaplarla destek verdi.







ÜLKE ÇAPINDAKİ TÜM İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞACAĞIZ

Öğrencilere yönelik yardımlarına devam edeceğini belirten Sabahattin Seven, "Bilgi, dünyanın en kıymetli sermayesidir. Ülke çapında ne kadar ihtiyaç sahibi okul ve çocuk varsa, hepsine ulaşacağız" dedi. Çocuklar ve sokak hayvanlarına karşı büyük hassasiyeti olduğunu dile getiren iş adamı, "Çocuklar ve hayvanlar benim için 'merhamet' ve 'gelecek' kavramlarını simgeliyor. Bu iki olgunun bir insanda olması, geleceğe umutla bakmamızı sağlar" diye konuştu.