Esenyurt'ta dehşet anları! Sopayla saldırdı yetmedi kafasına falçata sapladı





"MARKETTEN ÇIKTIKTAN SONRA ÇOCUĞA SALDIRDILAR"

Yaralı genci saldırganların elinden kurtaran market sahibi Mahmut Yılmaz, "Sabah 06.00 sıralarında dükkanımı açtım. Kısa süre sonra saldırganlardan olduğunu düşündüğüm bir şahıs benden su aldı. Daha sonra dükkanımın karşısında yaklaşık 2 saat kadar beklediler. Ben de bu sırada şahıslardan şüphelenerek yanlarına gittim. 'Hayırdır burada ne bekliyorsun diye sorduğumda' bana 'İşe gideceğim araba bekliyorum' dedi. Ben de onlara inanarak işime baktım. Aradan kısa bir süre ise saldırıya uğrayan arkadaş markete geldi. Alışveriş yaptıktan sonra karşı binanın kapısında çocuğu durdurarak orada saldırdılar" dedi.