Esenyurt'ta dehşet anları! Sopayla saldırdı yetmedi kafasına falçata sapladı

Esenyurt'ta kağıt toplayıcılığı yapan yabancı uyruklu 4 şahıs, akrabaları olduğu öğrenilen bir gence falçata ve sopalarla saldırdı. Saldırganlar, bir esnafın müdahalesi sonrasında motosiklete binerek kayıplara karışırken, ağır yaralanan genç kanlar içerisinde yere yığıldı. Yaşanan o saldırı anlar ise çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt Akşemsettin Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre kağıt toplayıcılığı yapan yabancı uyruklu dört şahıs, husumetli oldukları bir genci sokakta beklemeye başladı. Marketten alışveriş yaptıktan sonra dışarı çıkan genç, akrabaları olduğu öğrenilen şahısların saldırısıyla karşılaştı. Sopalarla saldıran şahıslardan biri bunula da yetinmeyip cebinden çıkardığı falçayı gencin kafasına birkaç kez sapladı. Dakikalar önce kendisinden alışveriş yapan müşterisinin öldüresiye dövüldüğünü gören market sahibi ise yerden aldığı sopayla şahısları kovaladı.
Kanlar içerisinde yatan genci gören çevredeki vatandaşlar ise durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Market sahibi sağlık ekiplerinin gelmesini beklemeden kanlar içerisinde yatan genci yan taraftaki Aile Sağlığı Merkezine götürdü. Merkezde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı genç, sağlık ekipleri tarafından Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'ne kaldırılırken, polis ekipleri kayıplara karışan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. O korkunç saldırı anlar ise çevrede bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.