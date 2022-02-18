Cemil Kumaşçıoğlu: Ankara, İstanbul’la rekabet eder hale geldi

Ankara'ya kazandırdığı mekanlarla adından söz ettiren iş insanı Cemil Kumaşçıoğlu, başkentte yeme-içme ve eğlence sektörünün sınıf atladığını belirtti. Pandemi dönemini eksiklerini tamamlayarak geçirdiklerini ve bu süreci kendi adlarına fırsata çevirdiklerini belirten başarılı girişimci, "Ankara'da artık tıpkı İstanbul ve İzmir'de olduğu gibi her zevke ve bütçeye uygun müzik-eğlence mekanları ile restoranlar hizmet veriyor. Gerek Ankaralıların gerekse de kente gelen ziyaretçilerin beklentilerini karşılayacak mekanlar bunlar. Şehirde düzenlenen festivallerin de katkısıyla müthiş bir sinerji oluştu. Öyle ki yakında Ankara sadece Türkiye'nin başkenti değil, eğlencenin ve gustonun da başkenti olacak" dedi.



Pandemi sürecinin yarattığı olumsuz durumu fırsata çevirdiklerini belirten Cemil Kumaşçıoğlu:

"Yeni Normal" dönemde teknolojinin hayatımızda hiç olmadığı kadar yer alacağını vurguladı. Başarılı iş insanı, yakın gelecekte kendi işletmelerinde bu değişime öncülük etmek için çalıştıklarını söyledi: "Pandemi sürecinde kendimizi yenileyerek yeni normale ve hayatımızın başrolüne oturan teknolojiye ayak uydurmaya çalıştık. Misafirlerimizden gelen yorumlar da başarılı olduğumuzu gösteriyor. QR kodlu menüler hazırladık. Tasarım olarak değişiklikler yapıp daha konforlu ve ferah alanlar yarattık. Aklımızda yenilikçi başka fikirler de var. Özellikle de teknolojik anlamda. Yasal düzenlemeler sonrası kripto paralarla ödeme almayı planlıyoruz. Ayrıca mekanlarımızda NFT örneklerine de yer vereceğiz. Hatta bir adım daha ileriye giderek mekanlarımızı Metaverse evrenine taşımayı planlıyoruz."