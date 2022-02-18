Alina Ekiz: Ünlüler kripto dünyasına büyük ilgi gösteriyor

Sosyal medyanın son dönemdeki popüler isimlerinden Alina Ekiz, Show TV'de katıldığı yarışma ile adını Türkiye'ye duyurmuştu. Yarışmadaki performansı ile dikkatleri üzerine çeken Ekiz, ününün artması sonrası yoğunlaştığı Instagram ve TikTok'ta kısa sürede fenomen haline geldi. Güzelliği ile göz dolduran ve kariyerine şov dünyasında devam etmesi beklenen Ekiz, sürpriz şekilde kripto para dünyasına merak sardı, Malta'da blockchain teknolojisiyle ilgili eğitimler alarak kripto para uzmanı sertifikasına sahip oldu.



ÜNLÜLER ARASINDA KRİPTO PARA SANILDIĞINDAN DAHA POPÜLER

Yaklaşık 2.5 yıldır kripto para konusunda çalışmalar yürüten Alina Ekiz, ünlü isimlere danışmanlık da yapıyor. Çalıştığı kişilerle ilgili ser verip sır vermeyen Ekiz, sessizliğini ilk kez bozdu. Kripto dünyasının güzel ismi, "Danışmanlık hizmeti verdiğim isimler hep merak ediliyor, hep soruluyor. Danışanlarımla aramızdaki gizlilik anlaşmalarından dolayı isim veremem ama şunu söyleyebilirim; son dönemde sahne ve şov dünyasının ünlüleri birikimlerinin önemli bir bölümünü kripto para olarak değerlendiriyor ve aralarında çok ciddi getiriler elde eden isimler var. Sayıları da yaptıkları yatırımlar da sanılandan çok daha fazla" diye konuştu.