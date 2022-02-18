103 yaşında koronavirüsü yendi





Hastanın daha önce aşılarını tam olarak yaptırmasının büyük avantaj sağladığını ve bu sayede tedaviye çok iyi yanıt verdiğini aktaran Op.Dr. Erkoç, sözlerine şöyle devam etti:



"Pandeminin ilk dönemlerinde ileri yaştaki hastalarımızı maalesef Covid-19 nedeniyle kaybediyorduk. Zamanında aşılarını yaptıran hastalarımız Kıymet Teyze gibi şifa ile taburcu olup evlerine gidebiliyorlar. Hastamızın daha önceden sağlıklı beslenmesi, altta yatan kronik hastalığının olmaması ve bizim burada yaptığımız tedaviye iyi yanıt vermesi sonucunda da bugün taburculuğunu gerçekleştiriyoruz. Kendisine bundan sonraki yaşamında sağlık uzun ömür diliyoruz."