Kaza namazı nasıl kılınır? Kaza namazı nedir, nasıl niyet edilir, ne zaman kılınır? Diyanet kaza namazı kaç rekattır?

Kaza namazı kılınırken eğer sabah namazı ise, yalnızca iki rekat farzı kılınır. Bu rekatlar öğlen ve ikindi namazları için dörttür. Akşam namazının kazasında 3 rekat farzın kılınması gerekmektedir. Yatsı namazında ise, dört rekat farz kılınır. Ancak yatsı namazıyla birlikte vitir namazının da kaza edilmesi gerekmektedir. Vitir namazı, 3 rekat olarak kılınır.

Kaza namazı kılmak için belli bir zaman yoktur. Fakat genellikle vakit namazlarının sonrasında kılınması uygun bulunmaktadır. Buna göre öğlen namazını kılamayan bir kimse, ikindi namazı sonrasında öğlenin kazasını kılabilir.

Kaza namazları hakkındaki hükümler, hadislerde ve bazı ayetlerde belirtilmektedir. Ayetler, namazı kaçıran bir kimsenin, sonrasında namazı kılabileceğini belirtmektedir. Bizzat Hazreti Muhammed tarafından söylenen hadisler de bu düşünceyi doğrulamıştır. Kaza namazları, vakit namazlarının farzı gibi kılınmaktadır. Kılınma usulünde hiçbir değişiklik bulunmamaktadır.