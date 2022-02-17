2022 Ramazan başlangıcı hangi gün? 11 ayın sultanı Ramazan ne zaman başlayacak? 2022 yılı ilk oruç hangi tarihte tutulacak? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 30 gün oruç ibadetinin yerine getirildiği ve sonrasında bayram sevincinin yaşandığı İslamiyet'te önemi çok büyük olan Ramazan ayı için bekleyiş sürerken tarih bilgisi merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...
ORUÇLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR 2022?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre Ramazan 2022'de 2 Nisan tarihinde başlayacak. Bir ay boyunca farz olan oruç ibadeti yerine getirilecek.
RAMAZAN AYINDA ORUÇ TUTMANIN HÜKMÜ, FAZİLETLERİ NEDİR?
Ramazanda oruç tutmanın hükmü bulunmaktadır. Oruç tutmakla mükellef olan herkes için oruç tutmak farzdır. Yüce Allah Bakara suresinin 183. ayetinde şöyle buyuruyor; "Ey îmân edenler, sizden öncekilere yazıldığı (farz kılındığı) gibi size de oruç yazıldı. Umulur ki sakınırsınız. "
Oruç tutmak İslam'ın beş temel şartından biridir. Oruç tutan bir insan kötülüklerden korunur. Oruç tutan bir insana yüce Allah tarafından koruyucu bir kalkan oluşturulur. Her türlü bela ve müsibetlerden oruç tutarak korunabiliriz. Oruçlu olan bir kimseye kötülükler ile çirkinlikler ile karşılaştığı zaman üç defa "Ben oruçluyum" demesi hadis-i şeriflerde buyrulmuştur. Allah Resulu sevgili peygamberimiz Medine'de bekar gençlere evlenmesini evlenecek imkanı olmayanlara ise oruç tutması gerektiğini bildirmiştir. Oruç tutmak şehvetli duyguların bastırılması ve kişiyi çirkin işlerden uzak tutması açısından peygamberimiz tarafından tavsiye edilmiştir.