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    Suikaste kurban giden Halil Falyalı'nın azmettiricisi Yaşam Ayavefe hakkında şoke eden detay

    Halil Falyalı, suikaste kurban gitti! Azmettirici ise Yaşam Ayavefe’ydi. Seneler önce Yunanistan’a iltica eden kilit isim cinayet emrini verdi. Katillere tam 8 milyon dolar ödedi! İşte sizler için derlediğimiz 16 Şubat tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Atina’da yeni yaşam

    KKTC'de yaşanan cinayet, gündemi alt üst etti! Otel ve kumarhane işletmecisi Halil Falyalı, sır dolu bir suikaste kurban gitti! Kanlı cinayetle ilgili yeni bir iddia daha gündeme geldi. İddiaya göre Falyalı suikastının azmettiricisi Yaşam Ayavefe'ydi. Kilit ismin, cinayet emrini Atina'dan verdiği hatta tetikçilere de tam 8 milyon dolar verdiği öğrenildi! Yasa dışı bahisten milyon dolarlar kazanan Ayavefe'nin lüks yaşamı ise dikkat çekti. Aslen İranlı olan Yaşam Ayavefe, 1984'de Adana'da dünyaya geldi. Babası, İncirlik Üssü'nde görevliydi. Çocukluğu ise Mersin ve Kıbrıs'ta geçti! Yazılım eğitimi aldı ancak yasa dışı bahis dünyasının zirvesine yerleşti! 2016'da KKTC vatandaşlığından atılınca Balkanlar'a gitti! Daha sonra yüklü parayla Yunanistan'a iltica etti! Lüks yaşamını 1.6 milyon kişinin takip ettiği Instagramı'nda gözler önüne seren Ayavefe, bir dönem Falyalı'yla birlikte çalışmış!



    BAK ŞU İŞE
    Rusya-Ukrayna sınırında gerilim tırmandı! Enginleri ise savaş paniği sardı! Ukraynalı oligarklar, özel jetleriyle ülkeyi terk etmeye başladı. Dünya, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilime kilitlendi. Ukraynalı oligarklar ise panikledi! Ülkeyi özel uçaklarla terk etti. Önceki gün açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, o isimlere seslendi. "24 saat içinde ülkeye dönün. Aksi halde haklarında ciddi kararlar almak zorunda kalırız ve bu kararları alırız" dedi. Öte yandan Rusya, sınırdaki askerlerinin bir kısmını geri çekti. Ancak ABD istihbaratı, "Saldırı, gece 03.00'da olacak" dedi.



    ÇÖZÜM ÇOK UZAK...
    Liderler, Rusya-Ukrayna gerilimine çözüm bulmak için sıraya girdi. Alman Başbakanı Scholz, dün Rusya'yı ziyaret etti. Ancak PCR testi yaptırmayı reddetti. Görüşme tıpkı Macron'da olduğu gibi dev masada gerçekleşti.



        'COOK' ACAYİP
        COVİD-19, milyonlarca insanı hayattan kopardı. Ülkeler, tam karantinaya alındı sınırlar kapatıldı! Onların arasında Pasifik Ada ülkesi Cook Adaları da vardı. Sınırlarını kapatan ülkede aşılama hızlandı. 17 bin 459 kişinin yaşadığı ada ülkesinin yüzde 99.6'sı aşılandı. Ancak bu tedbirlerin hiçbiri etkili olmadı! 13 Ocak'ta sınırların açıldığı adada, ilk vaka çıktı! Vatandaşlar 2 yılın sonunda virüsle tanıştı. Başbakan Mark Brown, vakanın Cook Adaları'nın en büyüğü olan Rarotonga'da olduğunu açıkladı. Herkese "Tedbir alın" çağrısı yaptı!
        BAŞKENTİ: Avarua NÜFUS: 17.459
        KITA: Oceania
        PARA BİRİMLERİ: Yeni Zelanda doları, Cook Islands doları
        RESMİ DİLLERİ: Cook Adaları Maoricesi, Pukapukan dili ve İngilizce



        EVLİLİK KURŞUNU
        Muğla'da evlerinin fotoğraf kaldı. bahçesinde odun kıran Hüseyin Kara ile oğlu Cavit kavga etti. Baba, tabancayla oğluna kurşun yağdırdı. Cavit Kara, boynuna ve kalbine isabet eden 3 kurşunla can verdi. Hüseyin Kara, gözaltına alındı. İfadesinde, oğlunun evlenmek istediği kıza karşı çıktığını, bu nedenle tartıştıklarını anlattı. Oğlunun kendisine hareket ettiğini iddia eden Kara, sinirlerine hakim olamadığını söyledi.



        O CANİYE AĞIR MÜEBBET
        Muğla Fethiye'deki Kelebekler Vadisi'nde 4 yıl önce 7 aylık hamile Semra Aysal (33), şüpheli bir şekilde kayalıklardan düşerek can verdi. Eşi Hakan Aysal'ın (41) kadını 400 bin liralık ferdi kaza sigortası ücretini alabilmek için iterek öldürdüğü ortaya çıktı. Karar duruşmasında hakkında 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.



            23. KATTAN ÖLÜME UÇTU
            İstanbul Beşiktaş, korkunç bir intihara sahne oldu. 2 yıl boyunca bir medikal firmasında genel müdürlük yapan 28 yaşındaki B.H, iddiaya göre, bunalıma girerek antidepresan ilaçları kullanmaya başladı. H., önceki gün akşam saatlerinde çalıştığı firmada olduğu esnada yeşil reçeteyle satılan 25 adet antidepresan hap içti. "Hap aldım ama ölmedim. Yukarısı açıksa oraya çıkacağım ve atlayacağım, cesedimi aşağı bulabilirsiniz. İnsanlarla uğraşmaktan çok yoruldum" yazılı not bırakan genç kız bulunduğu binanın 23. katına çıktı. Buradan kendini boşluğa bırakan H., zemine düşerek feci şekilde can verdi. Talihsiz kızın cansız bedeni cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



            VAHŞETE GEBE!
            Balıkesir'in Bandırma ilçesinde hurdacılık yapan Kadir Meşe (29), 'kıskançlık' nedeniyle birlikte yaşadığı Hazal Alpyörük (19) ile tartışmaya başladı. Meşe, bıçakla 4 aylık hamile olan Alpyörük'ü ağır yaraladı. Alpyörük kanlar içinde yere yığılırken, Meşe ise kaçtı. Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hazal Alpyörük, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Katil zanlısı ise teslim oldu.



            İKİZ ACI
            Manisa Kula'da İlker Kırlı'ya ait hindi çiftliğinde çalışan ailenin kaldığı evde elektrikli sobadan yangın çıktı. Bu sırada çiftlikte çalışan Hatice-Ramazan Atalan, evden yükselen dumanı fark etti. İtfaiye ekiplerine haber veren çift, 3 yaşındaki ikiz çocukları Yusuf İmran ve Halil İbrahim Atalan'ı kurtarmak için içeri girdi. Ancak karbonmonoksit gazından zehirlenen ikizlerin cansız Kadir Meşe bedenleriyle karşılaştı.



                PLANLI VAHŞET
                Platonik aşk beslediği komşusunu katleden gencin, internetten ölümle ilgili araştırma yaptığı ortaya çıktı. İstanbul Maltepe'de, ilgisine karşılık vermeyen sağlık çalışanı Ayşegül Aktürk'ü (36), 17 bıçak darbesiyle öldüren Muharrem Eralp'ın (29) ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Sanığın cinayeti işlemeden 2 gün önce 'ölüm sözleri, ölüm mesajları, ölüm ile anlamlı sözler ve nasıl hafızamı kaybederim' şeklinde internet aramaları yaptığı ortaya çıktı. Eralp pişman olduğunu öne sürerek, "Ben kendimi öldürmek istedim. Keşke ben ölseydim. Herkesten çok özür dilerim. Ailesinden çok özür dilerim" diye savunma yaptı.



                AMAN BRE DERYALAR ÖKSÜZ KALDI
                Rumeli türkülerinin efsane ismi Arif Şentürk, 81 yaşında hayatını kaybetti. Makedonya'da doğan ve 1956'da ailesiyle Türkiye'ye göç eden Şentürk, "Ramize", "Aman Bre Deryalar" ve "Safiye" gibi türkülerle gönüllerde taht kurmuştu. Ünlü sanatçı, müzik hayatı boyunca tam 12 albüme imza atmıştı.



                ZOR TERCİH!
                Dünyanın en iyi 5 üniversitesi, süper zeka Emre'yi kapmak için yarış etti!
                Bahçeşehir Koleji Ankara 50. Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi öğrensici İhsan Emre Özerdem ortaokuldan bu yana kodlama yaptı, yazılım üretti. Akıllı şapkadan, siber güvenlik için yeni bir şifreleme yöntemine kadar tam 22 özgün proje geliştirdi. Bu sayede Arizona State University, Bocconi Üniversitesi, University of Nottingham, University of Wisconsin ve University of Pennsylvania'nın dikkatini çekti. Hepsi de burslu okuması için davet etti. Hatta Arizona State University ''Bize gel yüzde 50 ek burs daha verelim'' dedi. Ancak o, "Öğrenci projelerine çok önem veriyor, patent hakkını saklı tutuyor'' dediği University of Wisconsin'ı tercih ettiğini söyledi.
                Ceyda KARAASLAN



                    8.3 MİLYON DEVRETTI
                    6 bilen çıkmayınca 8 milyon 398 bin lira devretti. 5 bilenler 32'şer bin lira, 4 bilenler 439'ar lira, 3 bilenler 25'er lira, 2 bilenler ise 2 lira 95'er kuruş kazandı.

                    KAÇAK KESİM!
                    İzmir'de polis bir çiftliğe baskın yaptı. 10 katır ve 3 eşeği kesilmekten kurtardı.

                    KATİLİN BABASI!
                    Uşak'ta Önder Bulut, eşi Nazife Bulut'a kurşun yağdırdı. 3 çocuğunu öksüz bıraktı. İntihara kalkıştı.

                    DOKTOR BU NE!
                    Kırklareli'de başhekim Abdullah Çiftçi (47), doktor V.E.'ye tecavüz etti! 15 yıl yedi.

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                    Haberler Yaşam Suikaste kurban giden Halil Falyalı'nın azmettiricisi Yaşam Ayavefe hakkında şoke eden detay
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