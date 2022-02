Suikaste kurban giden Halil Falyalı'nın azmettiricisi Yaşam Ayavefe hakkında şoke eden detay

ZOR TERCİH!

Dünyanın en iyi 5 üniversitesi, süper zeka Emre'yi kapmak için yarış etti!

Bahçeşehir Koleji Ankara 50. Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi öğrensici İhsan Emre Özerdem ortaokuldan bu yana kodlama yaptı, yazılım üretti. Akıllı şapkadan, siber güvenlik için yeni bir şifreleme yöntemine kadar tam 22 özgün proje geliştirdi. Bu sayede Arizona State University, Bocconi Üniversitesi, University of Nottingham, University of Wisconsin ve University of Pennsylvania'nın dikkatini çekti. Hepsi de burslu okuması için davet etti. Hatta Arizona State University ''Bize gel yüzde 50 ek burs daha verelim'' dedi. Ancak o, "Öğrenci projelerine çok önem veriyor, patent hakkını saklı tutuyor'' dediği University of Wisconsin'ı tercih ettiğini söyledi.

Ceyda KARAASLAN