Suikaste kurban giden Halil Falyalı'nın azmettiricisi Yaşam Ayavefe hakkında şoke eden detay

KKTC'de yaşanan cinayet, gündemi alt üst etti! Otel ve kumarhane işletmecisi Halil Falyalı, sır dolu bir suikaste kurban gitti! Kanlı cinayetle ilgili yeni bir iddia daha gündeme geldi. İddiaya göre Falyalı suikastının azmettiricisi Yaşam Ayavefe'ydi. Kilit ismin, cinayet emrini Atina'dan verdiği hatta tetikçilere de tam 8 milyon dolar verdiği öğrenildi! Yasa dışı bahisten milyon dolarlar kazanan Ayavefe'nin lüks yaşamı ise dikkat çekti. Aslen İranlı olan Yaşam Ayavefe, 1984'de Adana'da dünyaya geldi. Babası, İncirlik Üssü'nde görevliydi. Çocukluğu ise Mersin ve Kıbrıs'ta geçti! Yazılım eğitimi aldı ancak yasa dışı bahis dünyasının zirvesine yerleşti! 2016'da KKTC vatandaşlığından atılınca Balkanlar'a gitti! Daha sonra yüklü parayla Yunanistan'a iltica etti! Lüks yaşamını 1.6 milyon kişinin takip ettiği Instagramı'nda gözler önüne seren Ayavefe, bir dönem Falyalı'yla birlikte çalışmış!
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Rusya-Ukrayna sınırında gerilim tırmandı! Enginleri ise savaş paniği sardı! Ukraynalı oligarklar, özel jetleriyle ülkeyi terk etmeye başladı. Dünya, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilime kilitlendi. Ukraynalı oligarklar ise panikledi! Ülkeyi özel uçaklarla terk etti. Önceki gün açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, o isimlere seslendi. "24 saat içinde ülkeye dönün. Aksi halde haklarında ciddi kararlar almak zorunda kalırız ve bu kararları alırız" dedi. Öte yandan Rusya, sınırdaki askerlerinin bir kısmını geri çekti. Ancak ABD istihbaratı, "Saldırı, gece 03.00'da olacak" dedi.