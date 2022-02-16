Tüm illerden vatandaşlar Cemre ne zaman düşer 2022? İlk cemre hangi tarihte düşecek, havalar ne zaman ısınacak? Havaya, suya, toprağa düştüğü tarihler neler? sorgulamalarını arama motorları üzerinden sıklıkla yapıyor. Bahar bayramı nevruzun yaklaştığını ve hava sıcaklıklarının artacağını müjdeleyen doğa olayı cemre düşmesinin tarihleri 2022 yılında da merak edilenler arasında yer aldı. İşte detaylar...
CEMRE NE ZAMAN DÜŞER 2022?
Cemrenin ilki havaya düşecek. İlk cemre 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşecek. İkinci cemre 26-27 Şubat'ta suya düşecek. Üçüncü ve son cemre ise 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşecek.
YAZ MEVSİMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Meteorolojik ve astronomik olarak farklılık gösteren yaz mevsiminin ilk günü, 1 Haziran olarak biliniyor. Meteorolojik verilere göre 1 Haziran 2022 tarihi yaz mevsiminin ilk günü olacak.
CEMRE DÜŞMESİ NEDİR?
Arapça kökenli bir kelime olan "cemre"'nin sözlük anlamı kor yani ateştir. Halk arasında ise sıcaklığın artması olarak bilinir. Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır. Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır.