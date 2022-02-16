16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü canice katleden Hüseyin Can Gökçek adliyeye sevk edildi! Kan donduran detaylar

SILA'NIN AİLESİNİN ŞİKAYETÇİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Sıla'nın ailesinin, evlendirme vaadiyle Hüseyin ve Sıla'yı ikna ederek Giresun iline getirdikleri ve aileler arasında nişan yaptıkları, bu tarihten sonra Hüseyin'in Ankara iline döndüğü, bu zaman zarfında Sıla'nın ailesi ve Hüseyin Can Gökçek arasında kıskançlık sebebiyle tartışmalar yaşandığı, 11 Kasım 2021'de görülen Cinsel İstismar davasının duruşmasında Sıla'nın ailesinin Hüseyin Can Gökçek'ten tekrar şikâyetçi olduğu ve nişanın şikayet sonrası bozulduğu öğrenildi.

ŞİKAYETTEN VAZGEÇMEDİKLERİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Sabah'ta yer alan bilgilere göre, Hüseyin Can Gökçek'in geçen ocak ayında Sıla ile Giresun'da yüz yüze görüştükleri, zanlının olaydan bir gün önce otobüs ile Ankara'dan Giresun'a iline geldiği, Bulancak ilçesinde otobüsten indiği, taksi ile Sıla'nın evine gittiği ve evde Sıla ile görüştüğü, daha sonra Turizm Uygulama Otelinde konakladığı, olay sabahı da Sıla'nın evine gittiği belirlendi. Kapıyı Sıla'nın açtığı, evde Sıla ve babaannesinin bulunduğu, Sıla ile aralarındaki mahkeme konusunu konuştuklarını, Sıla'nın şikayetinden vazgeçmeyeceğini söylemesi üzerine, Hüseyin'in "şikayetinizden neden vazgeçmiyorsunuz" dediği sonrasında tartıştıkları, tartışma sonrasında zanlının evin giriş katında bulunan mutfak kısmına giderek bıçak aldığı ve Sıla'nın bulunduğu odaya çıkarak birden fazla bıçak darbesi ile saldırdığı, sonrasında olayda kullandığı bıçağı evin içerisine atarak evden kaçtığı belirlendi. Sahil kısmında taksiye binerek Bulancak ilçesini sonrasında ise Ordu –Giresun Havalimanına gittiği belirlendi. Ailenin ve Sıla'nın herhangi bir koruma kararı taleplerinin de olmadığı öğrenildi.





BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Giresun'da 16 yaşındaki kız çocuğunun öldürülmesine ilişkin hukuki sürecin takip edildiğini, katilin mümkün olan en ağır cezayı alması için davaya müdahil olunacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Giresun'da 21 yaşındaki H.C.G. tarafından öldürülen 16 yaşındaki kız çocuğu S.Ş'ye ilişkin basında yer alan haberler üzerine açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtildi.

S.Ş. ve H.C.G'nin 2020'de staj için kurulan Whatsapp grubunda tanıştığı ifade edilen açıklamada, "S.Ş. ve H.C.G'nin aralarında duygusal yakınlık gelişmiştir. 22 Mart 2021'de bu ilişkinin S.Ş'nin ailesi tarafından onaylanmaması sebebiyle S.Ş, ailesi tarafından şiddete maruz kalmıştır. Gelişen olaylar neticesinde kız çocuğu ve zanlı birlikte kaçmıştır. Ailenin şikayeti üzerine emniyet kontrol noktasında S.Ş. ve H.C.G, polis memurları tarafından yakalanmıştır." bilgisine yer verildi.