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    • 17.02.2022 11:47
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    16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü canice katleden Hüseyin Can Gökçek adliyeye sevk edildi! Kan donduran detaylar

    Giresun'da kan donduran bir olay meydana geldi. Hüseyin Can Gökçek (21), Sıla Şentürk’ü (16) bıçakla boğazını keserek öldürdü. Polis ekipleri, kaçan Gökçek'i il dışına çıkmak için gittiği havalimanında yakaladı. Hüseyin Can Gökçek’in bıçakla boğazını keserek öldürdüğü Sıla Şentürk'ü 1 yıl önce kaçırdığı ortaya çıktı. Olayla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Şentürk'ü boğazından bıçaklayarak öldüren suç makinesi 21 yaşındaki Hüseyin Can Gökçek, adliyeye sevk edildi. İşte olayın detayları...

    AJANSLAR
    Bunun adı canilik!

    Giresun'da Hüseyin Can Gökçek (21), Sıla Şentürk'ü (16) bıçakla boğazını keserek öldürdü.


    Olay, sabah saatlerinde Erikliman köyünde meydana geldi. Babaannesine ait evde kalan Sıla Şentürk, iddiaya göre bir süre önce ailesinin nişanlandırdığı Hüseyin Can Gökçek ile tartıştı.

    16 YAŞINDAKİ SILA ŞENTÜRK'ÜN BOĞAZINI KESİP EVDEN KAÇTI
    Gökçek, yanında getirdiği bıçakla Şentürk'ün boğazını kesti. Küçük kız, kanlar içinde kalırken, Gökçek ise evden kaçtı. Aile fertlerinin olmadığı evde işitme ve konuşma engelli babaanne, durumu komşularına ifade edip, yardım istedi.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sıla Şentürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

    Bunun adı canilik! Barışmayı reddedince öldürdü

    Şentürk'ün cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
    Hüseyin Can Gökçek ise il dışına çıkmak için gittiği Ordu-Giresun Havalimanı'nda polis ekiplerince yakalandı.

    Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerine teslim edilen Gökçek'in sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. 10'ya yakın suçtan kaydı bulunduğu öğrenilen Gökçek'in Emniyet'teki sorgusunda bir ifade vermediği "İfademi savcılıkta vereceğim" dediği öğrenildi.

    Polis ekipleri, olay yerinden kaçan Hüseyin Can Gökçek'in il dışına çıkmak için havalimanına kendisini götüren taksi sürücüsünün de ifadesine başvurdu.


    Gökçek'in, genç kızdan 'tehdit' nedeniyle hakkındaki suç duyurusundan vazgeçmesini istediği, olumsuz yanıt alınca da evdeki mutfaktan aldığı bıçakla boğazını kestiği ortaya çıktı.

    GEÇEN YIL GİRESUN'A GELEREK KAÇIRDI
    Olay, dün sabah saatlerinde Erikliman köyünde meydana geldi. Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nde staj eğitimi için kurulan ortak Whatsapp grubunda geçen yıl tanışan Ankara'da yaşayan özel bir şirkette çalışan Hüseyin Can Gökçek ile Sıla Şentürk arkadaş oldu. Gökçek, bir süre telefonla görüştüğü Sıla'yı geçen yıl 22 Mart'ta Giresun'a gelerek kaçırdı. Şentürk ailesinin şikayeti üzerine Trabzon'da yakalanan Gökçek, 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması' suçundan tutuklandı.

    25 Mart 2021 tarihinde hakkında acil koruma kararı alınan Sıla Şentürk ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na ait Çocuk Sevgi Evi'ne yerleştirildi. Sıla, 12 Nisan 2021'de hakkındaki danışmanlık tedbiri kararı kapsamında ailesinin yanına döndü. Ancak bir süre sonra Şentürk ailesinin şikayetinden vazgeçmesi üzerine 1 ay cezaevinde kalan Gökçek, mahkemeye yüzde 50 engelli olduğuna dair sağlık raporu da sunması göz önüne alınarak tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı. Aile daha sonra kızlarının Gökçek ile nişanlanmasına izin verdi.

    SUÇ DOSYASI KABARIK
    Gökçek'in 10 ayrı suçtan sabıkası olduğunun ortaya çıkması üzerine aile birlikteliğe karşı çıktı. Nişanın bozulması üzerine Gökçek, kıza ölüm tehditleri göndermeye başladı. Bu tehditlerin sürmesi üzerine 16 Kasım 2021'de Sıla hakkında ikinci kez acil korunma kararı alınıp yeniden Çocuk Sevgi Evi'ne yerleştirildi. Aile, Gökçek hakkında 'tehdit' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Sıla, 7 Aralık tarihinde ailesi tarafından kısmen felç geçiren işitme ve konuşma engelli babaannesine bakması için devlet korumasından alınarak eve getirildi. Giresun Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nde okuyan ancak 1 yıl devam ettiği okulu bırakan Sıla, açık lise öğrenimine sürdürdü. 20 Ocak 2022 tarihinde yapılan danışmanlık tedbiri kapsamındaki son görüşmede Sıla ve ailesi tarafından herhangi bir risk ve tehdit tespit edilemedi.

        AİLESİ EVDE YOKKEN GELDİ
        Dün sabah aile fertlerinin olmadığı sırada genç kızın bulunduğu eve gelen Hüseyin Can Gökçek kapı zilini çaldı. Sıla, açtığı kapıda karşısında Gökçek ile karşılaştı. İkili arasında nişan atma meselesi ve ailenin tehdit iddiasıyla suç duyurusu bulunulmasından dolayı tartışma çıktı. İddiaya göre, Gökçek, genç kızdan şikayetini geri çekmesini istedi.

        Sıla, 'şikayetimden vazgeçmeyeceğim' deyince Gökçek, yöneldiği mutfaktan aldığı ekmek bıçağı genç kızın boğazını kesti. Sıla kanlar içerisinde yerde kalırken, şüpheli kaçtı. Evdeki dehşet anlarına tanık olan işitme ve konuşma engelli babaanne, güçlükle durumu komşularına ifade edip, yardım istedi. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sıla Şentürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Şentürk'ün cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna götürüldü.

        İLK UÇAK İÇİN BİLET ALDI
        Olaydan sonra taksi çağırarak kaçan Gökçek, Ankara'ya gitmek üzere Ordu-Giresun Havalimanı'na geldi. Burada ilk uçak için bilet aldığı sırada polis ekiplerince kıskıvrak yakalanan Gökçek, Giresun İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Cinayet Büro ekiplerine teslim edilen ve nezarethaneye konulan Gökçek'in, ağlayarak susma hakkını kullandığı öğrenildi. Hüseyin Can Gökçek polisteki ifadesinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında çelik yelek giydirilerek adliyeye getirildi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı uzmanlarınca Sıla'nın ailesine rehberlik ve psiko-sosyal destek verilmeye başlandı. Giresun'a gelen uzmanlar aile fertleri ile görüşmeye başladı

        YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI
        Katil zanlısı Hüseyin Can Gökçek ile Sıla'nın annesi Asiye Şentürk ve yakınlarının ifadelerine başvuruldu.

        SILA ŞENTÜRK'ÜN AİLESİ HÜSEYİN'İ İSTEMEDİ
        Mekatronik-CNC uzmanı olarak Ankara'da çalışan katil zanlısI Hüseyin Can Gökçek'in Sıla Şentürk ile 2019 yılı Aralık ayında sosyal medya üzerinden tanıştığı, 2020 ve 2021 yılı Mart ayına kadar zanlının toplamda 5-6 kez Giresun iline geldiği belirlendi. Sıla ile yüz yüze görüşen geçen yılda Sıla'nın ailesinin ilişkilerini öğrenmeleri üzerine tanışmak amacıyla Giresun'a gelen zanlının ailenin evinde 5 gün kaldığı, Sıla'nın ailesinin Hüseyin Can Gökçek'in uygunsuz davranışları üzerine tartışma çıktığı, Sıla ile zanlının Trabzon iline kaçtığı, ailenin şikayeti üzerine de Trabzon'da yakalandıkları, Hüseyin Can Gökçek'in de geçen yıl Mart ayında "Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan tutuklanarak cezaevine konulduğu ortaya çıktı.

        CEZAEVİNDEN ÇIKTIKTAN SONRA SILA YANINA KAÇMIŞ
        Hüseyin'in tutuklanması üzerine Sıla'nın mahkeme kararıyla Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimleri (ÇOKİM) kaldığı, ailenin ve Sıla'nın talebi üzerine zanlının tutuklu olması nedeniyle 07 Nisan 2021'de Sıla'nın ailesine teslim edildiği belirlendi. Şikayetten vazgeçilmesi üzerine Hüseyin Can Gökçek'in cezaevinden çıktıktan sonra Ankara'ya gittiği, Sıla'nın ise Hüseyin'in cezaevinden çıkmasından kısa bir süre sonra Hüseyin Can Gökçek'in yanına giderek bir ay yanında kaldığı belirlendi.

            SILA'NIN AİLESİNİN ŞİKAYETÇİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
            Sıla'nın ailesinin, evlendirme vaadiyle Hüseyin ve Sıla'yı ikna ederek Giresun iline getirdikleri ve aileler arasında nişan yaptıkları, bu tarihten sonra Hüseyin'in Ankara iline döndüğü, bu zaman zarfında Sıla'nın ailesi ve Hüseyin Can Gökçek arasında kıskançlık sebebiyle tartışmalar yaşandığı, 11 Kasım 2021'de görülen Cinsel İstismar davasının duruşmasında Sıla'nın ailesinin Hüseyin Can Gökçek'ten tekrar şikâyetçi olduğu ve nişanın şikayet sonrası bozulduğu öğrenildi.

            ŞİKAYETTEN VAZGEÇMEDİKLERİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ
            Sabah'ta yer alan bilgilere göre, Hüseyin Can Gökçek'in geçen ocak ayında Sıla ile Giresun'da yüz yüze görüştükleri, zanlının olaydan bir gün önce otobüs ile Ankara'dan Giresun'a iline geldiği, Bulancak ilçesinde otobüsten indiği, taksi ile Sıla'nın evine gittiği ve evde Sıla ile görüştüğü, daha sonra Turizm Uygulama Otelinde konakladığı, olay sabahı da Sıla'nın evine gittiği belirlendi. Kapıyı Sıla'nın açtığı, evde Sıla ve babaannesinin bulunduğu, Sıla ile aralarındaki mahkeme konusunu konuştuklarını, Sıla'nın şikayetinden vazgeçmeyeceğini söylemesi üzerine, Hüseyin'in "şikayetinizden neden vazgeçmiyorsunuz" dediği sonrasında tartıştıkları, tartışma sonrasında zanlının evin giriş katında bulunan mutfak kısmına giderek bıçak aldığı ve Sıla'nın bulunduğu odaya çıkarak birden fazla bıçak darbesi ile saldırdığı, sonrasında olayda kullandığı bıçağı evin içerisine atarak evden kaçtığı belirlendi. Sahil kısmında taksiye binerek Bulancak ilçesini sonrasında ise Ordu –Giresun Havalimanına gittiği belirlendi. Ailenin ve Sıla'nın herhangi bir koruma kararı taleplerinin de olmadığı öğrenildi.



            BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA
            Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Giresun'da 16 yaşındaki kız çocuğunun öldürülmesine ilişkin hukuki sürecin takip edildiğini, katilin mümkün olan en ağır cezayı alması için davaya müdahil olunacağını bildirdi.

            Bakanlıktan yapılan açıklamada, Giresun'da 21 yaşındaki H.C.G. tarafından öldürülen 16 yaşındaki kız çocuğu S.Ş'ye ilişkin basında yer alan haberler üzerine açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtildi.

            S.Ş. ve H.C.G'nin 2020'de staj için kurulan Whatsapp grubunda tanıştığı ifade edilen açıklamada, "S.Ş. ve H.C.G'nin aralarında duygusal yakınlık gelişmiştir. 22 Mart 2021'de bu ilişkinin S.Ş'nin ailesi tarafından onaylanmaması sebebiyle S.Ş, ailesi tarafından şiddete maruz kalmıştır. Gelişen olaylar neticesinde kız çocuğu ve zanlı birlikte kaçmıştır. Ailenin şikayeti üzerine emniyet kontrol noktasında S.Ş. ve H.C.G, polis memurları tarafından yakalanmıştır." bilgisine yer verildi.

            S.Ş. hakkında 25 Mart 2021'de acil koruma kararı alınarak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı bir kuruluşa yerleştirildiği aktarılan açıklamada, bu süreçte H.C.G'nin de hakkında yapılan şikayete istinaden tutuklandığı anlatıldı.

            İncelemeler sonucu ve aileyle çocuğun ortak istekleri doğrultusunda, 12 Nisan 2021'de kız çocuğunun, "danışmanlık tedbiri kararı" ile ailesinin yanına döndüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

            "11 Kasım 2021'de S.Ş. hakkında devam eden istismar davasında aile H.C.G'den şikayetçi olmuş, kız çocuğu ise şikayetinden vazgeçmiştir. Sanığın mahkemeye yüzde 50 oranında engelli olduğuna dair rapor ibraz etmesi ve S.Ş'nin şikayetini geri çekmesi üzerine H.C.G. mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmiştir. Bunun üzerine baba, S.Ş'nin kurum bakımına alınmasını talep etmiştir. 16 Kasım 2021'de savcılık kararı ile kız çocuğu S.Ş. hakkında ikinci kez acil korunma kararı alınarak yeniden Bakanlığımıza bağlı bir kuruluşta korumaya alınmıştır. İlerleyen süreçte S.Ş, yeniden H.C.G'den şikayetçi olmuş ve ailesinin yanına dönmek istemiştir. Aile de çocukları S.Ş'yi teslim alma talebinde bulunmuştur. 7 Aralık 2021'de danışmanlık tedbiri kararının devam etmesi kaydıyla kız çocuğu ailesinin yanına dönmüştür."

            Danışmanlık tedbiri kapsamında 20 Ocak'ta yapılan en son görüşmede, çocuk veya ailesi tarafından herhangi bir risk ve tehdit durumundan bahsedilmediği ve bu yönde bir başvuruda bulunulmadığı bildirilen açıklamada, "16 Şubat'ta yaşanan cinayetin ardından Bakanlığımız uzmanları, aileyle rehberlik ve psikososyal destek çalışmalarına başlamıştır. 21 yaşındaki failin tutuklu yargılandığı hukuki süreç Bakanlığımız tarafından takip edilmektedir. Caninin mümkün olan en ağır cezayı alması için davaya müdahil olunacaktır." ifadeleri kullanıldı.

            VALİ ÜNLÜ: SÜRECİ HASSASİYETLE TAKİP EDİYORUZ
            Giresun Valisi Enver Ünlü de Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün bir cani tarafından hayattan koparılan Sıla Şentürk kızımızı kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Cinayet zanlısı kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı, süreci hassasiyetle takip ediyoruz. Evladımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.

            "YÜREĞİMİZ YANDI"
            AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Yüreğimiz yandı… Sıla'nın acısı Türkiye'nin acısıdır… Türkiye'nin yüreği yandı. Caninin adalet önünde hak ettiği cezayı alması için süreci yakından takip edeceğiz" açıklamasında bulundu.


            "SÜRECİN YAKIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"
            Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Sıla Şentürk cinayetine ilişkin açıklamalarda bulundu. Altun, "Evladımız Sıla'nın haberi yüreğimizi yaktı. Bu müessif olayda zanlının hak ettiği cezayı alması ve adaletin sağlanması için sürecin yakın takipçisi olacağız" dedi.

            SPOR DÜNYASINDAN PEŞ PEŞE PAYLAŞIMLAR
            Sıla Şentürk (16) için Trabzonspor, GZT Giresunspor ve Medipol Başakşehir'in ardından Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Çaykur Rizespor gibi birçok kulüp de taziye paylaşımlarında bulundu.
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