Libyalı iş adamı Abdol Younis: Türkiye yatırımı için düğmeye bastık

Daha önce Dubai ve Katar'da çeşitli yatırımlar yapan Libya iş dünyasının genç isimlerinden Abdol Younis, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi döneminden olumsuz etkilenmeden süreci atlattıklarını belirtmiş ve şirketiyle yatırımlarına hızla devam edeceğini açıklamıştı. Otomotiv, emlak, gayrimenkul ve teknoloji alanlarında faaliyet gösteren Younis, yeme-içme sektörüne yönelik yeni projesi için gözünü Türkiye'ye çevirdi.



PİLOT BÖLGELER İSTANBUL VE DUBAİ

Abdol Younis, dünya çapında ses getirecek yeni projesi için pilot bölge olarak İstanbul ve Dubai'yi seçtiğini dile getirdi. İş adamı, söz konusu yatırımlarını 2022 yılı içinde hayata geçireceğini açıkladı.



RESTORANLARDA EĞLENCE VE SANAT DA OLACAK

Gençlerin aynı zamanda eğlenebileceği restoranlar kurmayı hedeflediğini belirten Abdol Younis, İstanbul ve Dubai'de yapacağı yatırımlarla bu şehirlerin ekonomisine katkıda bulunmak istediğini de ifade etti. İş adamı, dünya mutfaklarından lezzetler sunacak restoranlarında ayrıca sanata da yer vereceğini söyledi.