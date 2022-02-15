Kayseri'de korku dolu anlar: Toprağın altında ayağı sıkışan işçi için kurtarma çalışmaları başladı!

TOPRAĞIN ALTINDA KALDI
Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Yemliha Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, alt yapı çalışması yapan KASKİ'ye çalışan taşeron firmanın işçisi kayan toprağın altında kaldı.
TOPRAĞIN ALTINDA KALDI
Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Yemliha Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, alt yapı çalışması yapan KASKİ'ye çalışan taşeron firmanın işçisi kayan toprağın altında kaldı.
AFAD VE İTFAİYE SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.