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    • Yaşam
    • 15.02.2022 11:35
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    • 15.02.2022 11:35
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    Kayseri'de korku dolu anlar: Toprağın altında ayağı sıkışan işçi için kurtarma çalışmaları başladı!

    Son dakika haberi! Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde altyapı çalışması sırasında kayan toprağın altında ayağı sıkışan işçiyi kurtarmak için ekipler çalışma başlattı.

    İHA
    Korku dolu anlar! Zamanla yarış başladı

    Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde altyapı çalışması sırasında kayan toprağın altında ayağı sıkışan işçiyi kurtarmak için ekipler çalışma başlattı.


    TOPRAĞIN ALTINDA KALDI


    Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Yemliha Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, alt yapı çalışması yapan KASKİ'ye çalışan taşeron firmanın işçisi kayan toprağın altında kaldı.

        AFAD VE İTFAİYE SEVK EDİLDİ
        İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



        ÇALIŞMA BAŞLATILDI
        Ekiplerin yaklaşık 5 metrelik çukurda mahsur kalan işçiyi kurtarmak için başlattığı çalışma sürüyor.

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        Haberler Yaşam Kayseri'de korku dolu anlar: Toprağın altında ayağı sıkışan işçi için kurtarma çalışmaları başladı!
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