Ünlü kuaför Kadir Alkan Metaverse dünyasında sanal dükkan açmaya hazırlanıyor

Kadir Alkan; "Hali hazırda elbette NFT serisi, çeşitli oyunlar ile iş birlikleri gündemlerimiz de var. Fakat bizim gelecek planlarımızda bunlar sadece birer basamak. Nihai hedefimiz şu anda cerrahi müdahaleler için test edilen uzaktan kontrol edilebilir robotik cihazlarla benim geliştirdiğim anatomik saç kesimini yapmak. AR ve VR ile kuaför dünyasında öncü olacak teknolojiler geliştirmek. Alanımda bir çok ilki yaparken bir yandan da kendi alanım ile ilgili teknoloji gelişiminde de sorumluluğum oldugunu düşünüyorum. Bugün ben yarın başka bir kuaför arkadaşım birbirimizi geliştirerek geleceği inşa edeceğiz" dedi.



21.dükkanımızı Decentraland'te açıyoruz. Hedefimiz ilk etapta o dükkan üzerinde kendi geliştirdiğimiz saç stillerini sunmak ve hatta randevu talebi almak. Her ay düzenli yaptığımız workshoplarımızın bu dünyaya uygun versiyonunu kendi sanal mağazımızda herkese açık yapmak.Böylelikle dünyanın her yerinden bizlerle iletişim sağlamaya çalışan meslektaşlarımızın da gelişimine yardımcı olmak öncelikli hedeflerimiz arasında.

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