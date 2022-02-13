Recep ayının ortası ne zaman 2022? Recep ayının 13, 14, 15. günü hangi tarihte? Recep ayı ibadetleri neler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor.
RECEP AYININ 13, 14, 15. GÜNÜ NE ZAMAN?
Recep ayı 13. günü : 14 Şubat 2022 Pazartesi
Recep ayı 14. günü : 15 Şubat 2022 Salı
Recep ayı 15. günü : 16 Şubat 2022 Çarşamba
RECEP AYININ 13, 14, 15. GÜNÜ ORUCU FAZİLETLERİ NEDİR?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde "Eyyam-ı Biyd" hakkında şu ifadelere yer verildi:
Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu hicrî ayların 13, 14 ve 15. geceleridir (Buhârî, Savm, 60). Ay bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir. Resûlullah (s.a.s.), her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş (Ebû Dâvûd, Savm, 69; Tirmizî, Savm, 54) ve o günlerde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu belirtmiştir (İbn Mâce, Sıyâm, 29).