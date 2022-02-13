Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 13 Şubat 2022

KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.

Seda ile Farbot Zabihi'nin yakışıklıları Yaman Zabihi

Zeynep ile Erhan Ünaydın'ın yakışıklısı Miraç

Hatice ile İlker Türkgeldi'nin kızları Elif

Aynur ile Önder Sevim'in yavru kartalları Yavuzalp ve Yagızefe

Sinem ile Deniz Yenisu'nun yakışıklıları Efe Yenisu

Serhat ile Sibel Işık'ın biricik kızları, Ela Işık