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    Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 13 Şubat 2022

    Takvim Gazetesi yazarı Lütfi Albayrak'ın Kidstagram isimli bugünkü köşesinde sizlerden gelen fotoğraflar yayınlandı. İşte 13 Şubat 2022 tarihli Kidstagram köşesinden kareler...

    Kidstagram

    KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.

    Seda ile Farbot Zabihi'nin yakışıklıları Yaman Zabihi

    Zeynep ile Erhan Ünaydın'ın yakışıklısı Miraç

    Hatice ile İlker Türkgeldi'nin kızları Elif

    Aynur ile Önder Sevim'in yavru kartalları Yavuzalp ve Yagızefe

    Sinem ile Deniz Yenisu'nun yakışıklıları Efe Yenisu

    Serhat ile Sibel Işık'ın biricik kızları, Ela Işık

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    Haberler Yaşam Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 13 Şubat 2022
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