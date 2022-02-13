Kalp şeklinde aşk kurabiyesi tarifi! Sevgililer Günü kurabiyesi nasıl yapılır? Sevgililer Günü pratik, etkileyici yemek menüsü!

14 Şubat Sevgililer Günü için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Çiftler şimdiden hazırlıklara başladı. Sevgiler Günü'ne özel sevdikleriniz için manevi bir hediye olarak kalpli kurabiyeler yapabilirsiniz. Hem basit, hazırlaması kolay hem de çok güzel görünen aşk kurabiyelerinden yapmak istiyorsanız, haberimizde tarçınlı kalp kurabiye tarifine yer verdik. İşte Sevgililer Günü'ne özel kurabiye tarifi...
TARÇINLI KALP KURABİYE MALZEMELERİ
125 gram tereyağı (oda ısısında yumuşamış)
1 çay bardağı pudra şekeri
2 su bardağına yakın un
2 tatlı kaşığı tarçın
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
Pişirme kağıdı
TARÇINLI KALP KURABİYE TARİFİ
Çırpma kabına pudra şekeri ve tereyağı koyup pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar çırpın.
Üzerine tarçın ve vanilya ilave edip çırpmaya devam edin.
Ardından yavaşça un ve kabartma tozunu ekleyin.