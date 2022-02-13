Kalp şeklinde aşk kurabiyesi tarifi! Sevgililer Günü kurabiyesi nasıl yapılır? Sevgililer Günü pratik, etkileyici yemek menüsü!

14 Şubat Sevgililer Günü için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Çiftler şimdiden hazırlıklara başladı. Sevgiler Günü'ne özel sevdikleriniz için manevi bir hediye olarak kalpli kurabiyeler yapabilirsiniz. Hem basit, hazırlaması kolay hem de çok güzel görünen aşk kurabiyelerinden yapmak istiyorsanız, haberimizde tarçınlı kalp kurabiye tarifine yer verdik. İşte Sevgililer Günü'ne özel kurabiye tarifi...