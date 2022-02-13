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    • Yaşam
    • 13.02.2022 23:03
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    • 13.02.2022 23:03
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    Kalp şeklinde aşk kurabiyesi tarifi! Sevgililer Günü kurabiyesi nasıl yapılır? Sevgililer Günü pratik, etkileyici yemek menüsü!

    Sürekli sevgilinin kalbine giden yolun mideden geçtiği söylenir. Siz de sevdiğiniz kişi için özel bir şeyler hazırlamak istiyorsanız, tarçınlı kalp kurabiyelerini yapmayı deneyin. İşte Sevgililer Günü'ne özel oldukça pratik ve lezzetli bir kurabiye tarifi…

    takvim.com.tr
    Kalp şeklinde aşk kurabiyesi tarifi!

    14 Şubat Sevgililer Günü için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Çiftler şimdiden hazırlıklara başladı. Sevgiler Günü'ne özel sevdikleriniz için manevi bir hediye olarak kalpli kurabiyeler yapabilirsiniz. Hem basit, hazırlaması kolay hem de çok güzel görünen aşk kurabiyelerinden yapmak istiyorsanız, haberimizde tarçınlı kalp kurabiye tarifine yer verdik. İşte Sevgililer Günü'ne özel kurabiye tarifi...

    TARÇINLI KALP KURABİYE MALZEMELERİ

    125 gram tereyağı (oda ısısında yumuşamış)

    1 çay bardağı pudra şekeri

    2 su bardağına yakın un

    2 tatlı kaşığı tarçın

    1 paket vanilya

    1 paket kabartma tozu

    Pişirme kağıdı

    TARÇINLI KALP KURABİYE TARİFİ

    Çırpma kabına pudra şekeri ve tereyağı koyup pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar çırpın.

    Üzerine tarçın ve vanilya ilave edip çırpmaya devam edin.

    Ardından yavaşça un ve kabartma tozunu ekleyin.

        Ele yapışmayacak bir kıvama gelene kadar yoğurun.

        Diğer taraftan fırını 170 dereceye ayarlayıp ısıtın.

        Hamur istenen kıvama gelince merdane ile orta incelikte büyük bir hamur elde edin.

        alp şeklinde kurabiye kalıbıyla hamura şekil verin.

        Fırın tepsisine pişirme kağıdı koyun.

        Üzerine şekil verdiğiniz hamurları dizip fırına verin.

        Hafif kızarana kadar pişirin.
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        Haberler Yaşam Kalp şeklinde aşk kurabiyesi tarifi! Sevgililer Günü kurabiyesi nasıl yapılır? Sevgililer Günü pratik, etkileyici yemek menüsü!
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