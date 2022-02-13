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    • Yaşam
    • 13.02.2022 15:27
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    • 13.02.2022 15:27
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    14 Şubat Sevgililer Günü sevgilisi olmayanlar için sözler! Sevgililer Günü komik, duygusal sözler, mesajlar resimli

    14 Şubat Sevgililer Günü kutlamaları sevgilisi olanları mutlu ederken, sevgilisi olmayan çoğu kişiyi de yaralıyor. Bu özel günde yalnızlığı dibine kadar hissedenler İnstagram'da, Twitter'da ya da Whatsapp'ta 14 Şubat Sevgililer Günü için komik ya da duygusal paylaşımlar yapmak istiyor. Bizler de 14 Şubat Sevgililer Günü sevgilisi olmayanlar için sözleri haberimizde derledik. İşte Sevgililer Günü için resimli komik, duygusal sözler ve mesajlar...

    14 Şubat Sevgililer Günü sevgilisi olmayanlar için sözler!

    14 Şubat Sevgililer Günü'nde her yıl olduğu gibi bu yıl da genellikle çiftler birlikte vakit geçiriyor. Hayatında biri olmayanlar da sosyal medyada komik sözler paylaşarak eğlenmek istiyor. Ya da yalnızlığını belli eden duygusal sözler paylaşmak istiyor. 14 Şubat Sevgililer Günü sevgilisi olmayanlar için sözler neler? 14 Şubat Sevgililer Günü'nde İnstagram'da, Whtasap'ta, Twitter'da paylaşabileceğini en komik ve duygusal sözleri ve mesajları haberimizde bulabilirsiniz.

    14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ SEVGİLİSİ OLMAYANLAR İÇİN SÖZLER

    Karar verdim, 14 Şubat'ta bizim asansöre hediye alacam. 10 senedir çıkıyoruz birbirimizi hiç kırmadık.

    14 Şubat gelmesin; Şubat 13 çeksin, geri kalan 15 gün Mart'a eklensin. Bana hayrı yok, bari kediler bayram etsin.

    14 Şubat'ta çalışabilecek günübirlikçi ''Sevgili'' aranıyor. Yemek + Sinema + Çiçek + Kahve + Akşam eve servis…

    Aşkın körkütüklüğü, kadının kör, erkeğin kütük oluşundandır.

    Sen sen ol, kapı önünde aşk yapma! Aşkın gözü kördür ama komşunun ki asla!

    +Aşkm 14 şbtta ne naaplm? -Türkçe çalışalım.

    Butun kizlar cicek olsun, ari olmazsam namerdim.

    Eğer sana mesaj atmıyorsa sinirlenme. Pozitif düşün, belki de ölmüştür

    Öyle bir severim ki seni, görmemişin sevgilisi olmuş derler.

    14 şubat'ta ne yapıyorduk? Şeker mi dağıtıyoduk? Kurban mı kesiyorduk? Konuya çok uzak kaldım.

    Kizlar artik beyaz yatli prenslerini bekliyorlar.

    Ruhum benim her gece gel bekliyorum seni o selvinin altinda mezarc mahmut.

    Yaklaşan 14 şubat ile birlikte Türk erkeği için yılın en sıkıntılı dönemi başlamış oldu.

    Milyonlarca yalnıza sesleniyorum, bir gün için şu ara pişman olacağınız şeyler yapmayın, bunun 15 Şubat'ı da var.

        Flaş Flaş Flaş! 14 Şubat Sevgililer Günü hafta sonu olması sebebiyle 30 Şubat'a ertelenmiştir. Tüm sevgililere duyurulur.

        14 Şubat'ta el ele tutuşan sevgilileri zabıtaların toplayacağını biliyor muydunuz? Bilmiyordunuz çünkü kıskançlıktan ben uydurdum.

        14 Şubat yaklaşıyor ne para var ne pul ne yapacağım derken aklıma geldi, zaten benim sevgilim yok. En iyi kalkıp çay koyum.

        Aklıma geliyorsun, tamam. Rüyama geliyorsun ona da tamam. Eeee, çarkına tükürdüğüm neden yanıma gelmiyorsun.

        Sevgililer gününden hiçbir beklentim yok. Keman eşliğinde yatta yemek, bir kamyon gül, 20 karat tektaş, falan filan… Çok şey mi istiyorum ama?

        Sevenim yok, mesaj atanım yok, gizli hayranım yok, azcık hoşlanan bile yok. Ot gibi yaşıyorum.

        14 Şubat'ta çalışabilecek günübirlik "Sevgili" aranıyor. Yemek + Sinema + Çiçek + Kahve + Akşam eve servis.

        14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ YALNIZLIK SÖZLERİ

        Aşkın ilk soluğu, mantığın son soluğudur.

        Yanlızlıktan kaleleri yıkılmış mahsumiyetin sığındığı son yerdi gözlerin.

        Bir gece kapını çalarsa yalnızlık, açma bırak dışarıda kalsın, hayat ne kadar zor ve acımasız olsa da hayatı öyle mutlu yaşa ki, kapıdaki yalnızlık yalnızlığından utansın...

        "Nefesler her an yalnız, kırılgan kime söylesem? kime sarılsam? kim günahkar, ne fark eder, neden bunlar, uzakta insanlar, kimse durmaz, kimse beklemez."

        Yalnızlığı soruyorlar; yalnızlık, bir ovanın düz oluşu gibi bir şey.

        Bugün mavi bulutları avucunuza mutluluğu baş ucunuza sevgimi de usulca kalbinize koyuyorum. Güneş yalnızca sizin için doğsun sizi seviyorum! Sevgililer Gününüz kutlu olsun.

        "Yalnızlığım..yasamak zorunda oldugum beraberligimsin.
        Yanlızlığım .. kanimsin canimsin sen benim caresizligimsin.
        Yanlızlığım.. bugunum yarinim sen benim huzunlerimsin
        Yanlızlığım.. tek bildigim sen benim vazgeclimezimsin.."

        En sürekli aşk karşılığı olmayan aşktır.

        Vücut bulmus her ruh yalnızlığa mahkumdur.

        Nefesler her an yalnız, kırılgan kime söylesem? kime sarılsam? kim günahkar, ne fark eder, neden bunlar, uzakta insanlar, kimse durmaz, kimse beklemez.

        Yalnızlığım.. Yaşamak zorunda olduğum beraberligimsin. Yanlızlığım... Kanımsın canımsın sen benim çaresizliğimsin. Yanlızlığım.. bugünüm, yarınım sen benim hüzünlerimsin. Yanlızlığım.. Tek bildiğin sen benim vazgeçilmezimsin.

        İnsanlar hep birilerinin peşinden koşarlar, ama dönüpte kendi peşlerinden koşanlara hiç bakmazlar.

            İşte böyle kendime hayatımı anlatıyorum.

            Yalnızın odasında ikinci bir yalnızlıktır ayna...

            Bir gece kapını çalarsa yalnızlık, açma bırak dışarıda kalsın, hayat ne kadar zor ve acımasız olsa da hayatı öyle mutlu yaşa ki, kapıdaki yalnızlık yalnızlığından utansın…

            En sürekli aşk karşılığı olmayan aşktır.

            Aşkın ilk soluğu, mantığın son soluğudur.

            İnsanlar hep birilerinin peşinden koşarlar, ama dönüpte kendi peşlerinden koşanlara hiç bakmazlar.

            "Vücut bulmus her ruh yalnızlığa mahkumdur."

            "Yalnızlığı soruyorlar; yalnızlık, bir ovanın düz oluşu gibi bir şey."

            Bugün mavi bulutları avucunuza mutluluğu baş ucunuza sevgimi de usulca kalbinize koyuyorum. Güneş yalnızca sizin için doğsun sizi seviyorum! Sevgililer Gününüz kutlu olsun.

            Yalnızın odasında ikinci bir yalnızlıktır ayna...

            Yanlızlıktan kaleleri yıkılmış mahsumiyetin sığındığı son yerdi gözlerin.

            "İşte böyle kendime hayatımı anlatıyorum."

            SEVGİLİLER GÜNÜ TARİHÇESİ

            Şubat ayı ortasının aşk ile ilişkisi antik çağlara dayanmaktadır. Antik Yunan takvimlerinde, Ocak ayı ortası ile Şubat ayı ortasının arasında kalan zaman Gamelyon ayı olarak adlandırılmıştı ve Zeus ile Hera'nın kutsal evliliğine adanmıştı.

            Antik Roma'da 15 Şubat, bereket tanrısı Lupercus'un onuruna, Lupercalia günü olarak kutlanmaktaydı. Bu günde, Lupercus'un din adamları tanrıya keçi kurban ederlerdi. Daha sonra kafalarının üstüne koydukları bir parça keçi derisi ile Lupercus'u simgeleyerek, Roma sokaklarında koşturup, karşılaştıkları herkese dokunurlardı. Genç kızlar gönüllü olarak ileri atılır ve bereket tanrısının dokunuşundan paylarını almaya çabalarlardı. İnanışa göre bu dokunuş sayesinde doğurganlıkları kolaylaşacaktı.

            Lupercalia bayramının arifesi olan 14 Şubat'ta genç erkeklerin genç kızların isimleri yazlı kura çekerek bayram boyunca 'çift' olma alışkanlığı vardı. 469'da Papa bu gayri-Hristiyan bayramını yasaklayarak sadece kura çekilişine izin verdi. Ancak artık kuralarda kızların değil azizlerin isimlerini yazılıydı.
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