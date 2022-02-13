14 Şubat Sevgililer Günü sevgilisi olmayanlar için sözler! Sevgililer Günü komik, duygusal sözler, mesajlar resimli

Flaş Flaş Flaş! 14 Şubat Sevgililer Günü hafta sonu olması sebebiyle 30 Şubat'a ertelenmiştir. Tüm sevgililere duyurulur.

14 Şubat'ta el ele tutuşan sevgilileri zabıtaların toplayacağını biliyor muydunuz? Bilmiyordunuz çünkü kıskançlıktan ben uydurdum.

14 Şubat yaklaşıyor ne para var ne pul ne yapacağım derken aklıma geldi, zaten benim sevgilim yok. En iyi kalkıp çay koyum.

Aklıma geliyorsun, tamam. Rüyama geliyorsun ona da tamam. Eeee, çarkına tükürdüğüm neden yanıma gelmiyorsun.

Sevgililer gününden hiçbir beklentim yok. Keman eşliğinde yatta yemek, bir kamyon gül, 20 karat tektaş, falan filan… Çok şey mi istiyorum ama?

Sevenim yok, mesaj atanım yok, gizli hayranım yok, azcık hoşlanan bile yok. Ot gibi yaşıyorum.

14 Şubat'ta çalışabilecek günübirlik "Sevgili" aranıyor. Yemek + Sinema + Çiçek + Kahve + Akşam eve servis.