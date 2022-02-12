Op. Dr. Cem Özlük kadınların son zamanlardaki en popüler ameliyat trendini anlattı

Op. Dr. Cem Özlük, "Labiostiyle genital bölgede istenmeyen görüntünün değiştirilmesini sağlarken cinselliği olumsuz anlamda etkileyecek durumlardan da kurtulmak muhtemeldir. Tarihte ilk defa ABD sınırları içerisinde gerçekleştirilen bir işlem olan Barbie vajina estetiğinin genellikle sarkık ve iri genital bölge görünümünü ortadan kaldırmak adına tercih edildiği bilinmektedir. Genelde kadınlar kendi vücutlarında bölgelerini beğenmedikleri için öz güven kaybı yaşamaktadırlar. Bu yüzden cinsel hayatlarını da olumsuz etkilemektedir. Sadece bu yüzden birçok kadının evliliklerinde bir çok sorunlar yaşadığına şahitlik etmekteyiz. Dışa sarkan iç dudaklar sıkı kıyafetler ve mayo gibi ürünler giyildiğinde hoş durmayan bir görüntüye neden olduğundan kadınlar psikolojik olarak etkilenmektedirler. Barbie operasyonu ile birlikte genital bölgenin iç dudaklarında kısalma meydana gelmektedir. Kadınların en çok tercih ettiği operasyonlardan bir tanesi olurken, farklı tekniklerle de kusursuzluk sağlamaktadır." dedi.



Op.Dr Cem Özlük sözlerine şöyle devam etti;



"Barbie bebek vajinası olarak da bilinen bu uygulama, profesyonel bir cerrah tarafından uygulanmalıdır. Bu yönüyle oldukça değerli olan operasyonun farklı tekniklerle gerçekleştirildiği bilinmektedir. Labioplasti ve hudoplasti bu konuda en çok dikkat çeken alternatifler olarak kabul edilmektedir. Labioplasti uygulaması tercih edildiğinde iç dudaklardaki kusurların giderilmesi arzu edilmektedir. Barbie Vajina estetiğinin en çok tercih edilen uygulamalarından bir tanesi olan labioplasti sayesinde iç dudakların boyutu küçültülerek daha kaliteli bir görsellik elde edilmektedir. Hudoplasti tekniği ile gerçekleştirilen uygulamada kadınların zevk noktası olarak bilinen klitoris çevresindeki dokuların düzeltilmesi amaçlanmaktadır. Bahse konu bölgedeki fazlalıkların alınması ile birlikte daha düzenli ve kaliteli bir görünüm elde edilmesi muhtemeldir."