Tüm illerden vatandaşlar arama motorları üzerinden Sevgililer Günü haram mı? 14 Şubat Sevgililer Günü nasıl, nerede ortaya çıktı? Diyanet'e göre kutlamak günah mı? sorularının yanıtları sorgulanmaya başlandı. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de çoğu kişi tarafından kutlanan 14 Şubat Sevgililer Günü'nün Diyanet açıklamasına göre haram olup olmadığı merak ediliyır. İşte tüm bilgiler...
14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ'NÜ KUTLAMAK HARAM MI?
Diyanet tarafından daha önce yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
'İslam'da Sevgililer Günü kutlaması olmadığı gibi, böyle bir günün dinle ilgisi de yoktur. Sevgililer Günü kutlaması dini içerikli bir olay değildir. İnsanların sevgilerini göstererek, birbirlerini mutlu etmelerinin, hatırlamalarının dinen sakıncalı bir yanı yoktur. Ancak, sevginin sunulacağı kişinin eş ya da nişanlı olması gerekir. Sevginin sadece bir güne hapsedilmesi, sıkıştırılması da istismardır.'
SEVGİLİLER GÜNÜ NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?
Şubat ayı ortasının aşk ile ilişkisi antik çağlara dayanmaktadır. Antik Yunan takvimlerinde, Ocak ayı ortası ile Şubat ayı ortasının arasında kalan zaman Gamelyon ayı olarak adlandırılmıştı ve Zeus ile Hera'nın kutsal evliliğine adanmıştı.
Antik Roma'da 15 Şubat, bereket tanrısı Lupercus'un onuruna, Lupercalia günü olarak kutlanmaktaydı. Bu günde, Lupercus'un din adamları tanrıya keçi kurban ederlerdi. Daha sonra kafalarının üstüne koydukları bir parça keçi derisi ile Lupercus'u simgeleyerek, Roma sokaklarında koşturup, karşılaştıkları herkese dokunurlardı. Genç kızlar gönüllü olarak ileri atılır ve bereket tanrısının dokunuşundan paylarını almaya çabalarlardı. İnanışa göre bu dokunuş sayesinde doğurganlıkları kolaylaşacaktı.