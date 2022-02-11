Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 11.02.2022 16:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.02.2022 16:52
    ABONE OL

    Sevgililer Günü haram mı? 14 Şubat Sevgililer Günü nasıl, nerede ortaya çıktı? Diyanet’e göre kutlamak günah mı?

    Dünya genelinde her sene kutlanan Sevgililer Günü haram mı? Müslüman vatandaşlar 14 Şubat tarihinde kutlanan Sevgililer Günü’nün ne zaman ve nerede ortaya çıktığını Aziz Valentine hikayesinin ne olduğunu merak ederek araştırmaya başladı. Sevenlerin birbirine hediyeler aldığı, mesajlar gönderdiği bu günü kutlamanın caiz mi yoksa günah mı olduğunu Diyanet açıklamasına göre haberimizde bulabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Sevgililer Günü haram mı?

    Tüm illerden vatandaşlar arama motorları üzerinden Sevgililer Günü haram mı? 14 Şubat Sevgililer Günü nasıl, nerede ortaya çıktı? Diyanet'e göre kutlamak günah mı? sorularının yanıtları sorgulanmaya başlandı. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de çoğu kişi tarafından kutlanan 14 Şubat Sevgililer Günü'nün Diyanet açıklamasına göre haram olup olmadığı merak ediliyır. İşte tüm bilgiler...

    14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ'NÜ KUTLAMAK HARAM MI?

    Diyanet tarafından daha önce yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

    'İslam'da Sevgililer Günü kutlaması olmadığı gibi, böyle bir günün dinle ilgisi de yoktur. Sevgililer Günü kutlaması dini içerikli bir olay değildir. İnsanların sevgilerini göstererek, birbirlerini mutlu etmelerinin, hatırlamalarının dinen sakıncalı bir yanı yoktur. Ancak, sevginin sunulacağı kişinin eş ya da nişanlı olması gerekir. Sevginin sadece bir güne hapsedilmesi, sıkıştırılması da istismardır.'

    SEVGİLİLER GÜNÜ NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?

    Şubat ayı ortasının aşk ile ilişkisi antik çağlara dayanmaktadır. Antik Yunan takvimlerinde, Ocak ayı ortası ile Şubat ayı ortasının arasında kalan zaman Gamelyon ayı olarak adlandırılmıştı ve Zeus ile Hera'nın kutsal evliliğine adanmıştı.

    Antik Roma'da 15 Şubat, bereket tanrısı Lupercus'un onuruna, Lupercalia günü olarak kutlanmaktaydı. Bu günde, Lupercus'un din adamları tanrıya keçi kurban ederlerdi. Daha sonra kafalarının üstüne koydukları bir parça keçi derisi ile Lupercus'u simgeleyerek, Roma sokaklarında koşturup, karşılaştıkları herkese dokunurlardı. Genç kızlar gönüllü olarak ileri atılır ve bereket tanrısının dokunuşundan paylarını almaya çabalarlardı. İnanışa göre bu dokunuş sayesinde doğurganlıkları kolaylaşacaktı.

        Lupercalia bayramının arifesi olan 14 Şubat'ta genç erkeklerin genç kızların isimleri yazlı kura çekerek bayram boyunca 'çift' olma alışkanlığı vardı. 469'da Papa bu gayri-Hristiyan bayramını yasaklayarak sadece kura çekilişine izin verdi. Ancak artık kuralarda kızların değil azizlerin isimlerini yazılıydı.

        1908 tarihli Katolik Ansiklopedisi'ndeki eski şehitler listesinde, 14 Şubat gününe kayıtlı, inancı yüzünden öldürülmüş üç tane Aziz Valentine geçmektedir:

        Romantik aşk ile Valentine arasındaki bağlantı tarihi dokümanlarda hiç geçmemektedir ve kimi tarihçilere göre sadece bir efsanedir. Valentine'nin onuruna kutlama günü, 14 Şubat 496 yılında Papa Gelasius tarafından ilan edilmiştir.

        1969 yılında kilise takviminden Aziz Valentine gününü çıkarmıştır.

        Romantik aşk ile Valentine arasındaki bağlantı ilk olarak 14. yüzyıla ait kaynaklarda görülmektedir. 1381 tarihli Parlement of Foules adlı kitaba göre, Fransa'da ve İngiltere'da 14 Şubat geleneksel olarak kuşların çiftleşme günü olarak bilinmekteydi. Günün bu özelliğinden dolayı sevgililer birbirlerine güzel sözler yazan notlar vermekteydi ve bu notlarda birbirlerine Valentine diye hitap etmekteydiler.

        Hristiyan olduğu için öldürülmüş din adamı Valentine ile romantik aşk arasındaki ilişkiyi anlatan efsanelerin 14. yüzyılda ortaya çıktığı düşünülmektedir. Bu efsanelerde geçen başlıcaları şöyledir:

        Valentine, öldürüleceği günden bir gün önce gardiyanın kız kardeşine "Valentine'ninden" imzalı bir aşk notu vermişti.
        Romalı askerlerin evlenmesinin yasak olduğu dönemlerde; gizlice evlenmelerine yardım etmişti.

        Valentine ya da Valentinus, Hristiyan inanışına göre Roma azizlerinden biridir. 269 yılı civarında öldürüldüğü sanılmaktadır. Aşıkların Azizi olarak da bilinir. Valentine, her yıl 14 Şubat günü anılır, zamanla bu gün Sevgililer Günü'ne dönüşmüştür.

        Hristiyan metinlerinde Valentinus şeklinde anılan başka bir aziz daha vardır. Bu iki azizi tek kişi kabul edenler olsa da bazı araştırmacılar Sevgililer Günü'nün Valentine'den değil de Valentinus denen diğer azizden kaynaklandığını iddia ederler.

        Valentine kelimesi batı medeniyetlerinde "hoşlanılan kişi" ya da "sevgili" anlamında kullanılır. Sevgililer Günü'nde gençler hoşlandıkları kişilere "Be my valentine" (Sevgilim olur musun?) yazılı kartlar verirler.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İngiliz The Economist’ten çarpıcı yazı
        Haberler Yaşam Sevgililer Günü haram mı? 14 Şubat Sevgililer Günü nasıl, nerede ortaya çıktı? Diyanet’e göre kutlamak günah mı?
            SON DAKİKA