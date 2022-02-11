Filmleri aratmayan olay 30 Aralık 2020'de yaşandı. Gazi Metal'in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Mehmet Gazioğlu, eşi Müge'yle boşanma aşamasındaydı. İddiaya göre o dönem manken Cansu Ateş ile bir ilişkiye başladı. Olay gecesi de Gazioğlu'nun yanında Cansu Ateş vardı. İddiaya göre ikili arasında Gazioğlu'nun uyuşturucu madde bağımlılığıyla ilgili tartışma çıktı. Bu sırada ikili bir miktar alkol aldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Mehmet Gazioğlu ve Cansu Ateş uyumaya başladı.
ZARAR VERMİŞTİR
ıralarında uyanan manken, Gazioğlu'nun ağzından köpükler geldiğini görünce ambulans çağırdı. Ancak iş adamı kurtarılamadı. Eşi Müge Gazioğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, eşinin ölümünde sevgilisi Cansu Ateş'i suçladı: "Cansu ile Mehmet olaydan bir gün önce kavga etmişlerdi. Ateş'i evden kovmuştu. Bu duruma evin hizmetlileri de şahit olmuştur. Bu duruma öfkelenen Cansu, eşime kasten zarar vermiş olabilir. Bu olayda kusuru olduğunu düşünüyorum."
UYUŞTURUCU İLE YAKALANDI
Cansu Ateş, İstanbul Otogarı'nda geçen kasım ayında kemerine gizlenmiş bir miktar uyuşturucu madde ile yakalanmıştı. Uyuşturucuyu, Etiler'de bir arkadaşından aldığını itiraf etmişti.