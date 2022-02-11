Filmleri aratmayan olay 30 Aralık 2020'de yaşandı. Gazi Metal'in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Mehmet Gazioğlu, eşi Müge'yle boşanma aşamasındaydı. İddiaya göre o dönem manken Cansu Ateş ile bir ilişkiye başladı. Olay gecesi de Gazioğlu'nun yanında Cansu Ateş vardı. İddiaya göre ikili arasında Gazioğlu'nun uyuşturucu madde bağımlılığıyla ilgili tartışma çıktı. Bu sırada ikili bir miktar alkol aldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Mehmet Gazioğlu ve Cansu Ateş uyumaya başladı.