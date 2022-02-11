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    • Yaşam
    • 11.02.2022 16:15
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    • 11.02.2022 16:15
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    14 Şubat 2022 Sevgililer Günü hediyesi erkek için fikirler! Sevgililer Günü'nde erkek için ne alınır? Erkek arkadaşa yaratıcı, etkileyici hediyeler...

    14 Şubat Sevgililer Günü için çiftler hediye fikirleri hakkında aramalara başladı. Birçok kadın 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde erkek arkadaşına ne hediye alabileceğini merak ediyor. Hediye seçme konusunda en önemli detay erkek arkadaşınızı ne kadar iyi tanıdığınızdan geçiyor. Erkek arkadaşınızı etkileyebilecek, gözünüzü kırpmadan satın alabileceğiniz hediyeleri bir türlü bulamadıysanız size kullanışlı ve ilginç önerileri teker teker sıraladık. 14 Şubat'ta erkek sevgiliye ne hediye alınır? Sorusunu merak ediyorsanız haberimizden cevabına ulaşabilir

    takvim.com.tr
    14 Şubat 2022 Sevgililer Günü hediyesi erkek için fikirler!

    14 Şubat'ın yaklaşmasıyla birlikte birçok kadın erkek sevgiliye ne hediye alınır sorusuna yanıt aramaya başladı. Erkeğe sevgililer günü hediye fikirleri için haberimizde gerekli bilgilere yer verdik. 14 Şubat Sevgililer Günü, "sevgiyi" yücelten ve bu duyguya dikkat çekmek isteyen özel bir gün olarak nitelendirilir. Birbirlerine sevgi ile bağlı bulunan aşıkların sevgililer gününde alabilecekleri hediyeler, bize göre daha çok "Aşk Mesajı" veren hediyeler olmalıdır. Peki, Sevgililer Günü'nde erkek için ne alınır? İşte erkek arkadaşa yaratıcı, etkileyici hediye önerileri...

    14 ŞUBAT'TA ERKEK SEVGİLİYE NE HEDİYE ALINIR?

    14 Şubat'a sayılı günler kaldı. Şimdiden birçok kadın erkek arkadaşına ne hediye alacağını düşünmeye başladı. Öncelikle erkek arkadaşınıza hediye almadan önce erkek arkadaşınızın nelerden hoşlandığı, hobilerini ve günlük hayatta nasıl giyindiğine dair her şeyi detaylı bir şekilde gözünüzün önüne getirin. Bizler de size yardımcı olacak ufak püf noktalarını ve hediye önerileriyle ilgili detayları hazırladık.

    14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ HEDİYE ÖNERİLERİ

    Fotoğraf Baskılı Kupa Bardak
    Fotoğraf Baskılı Duvar Saati
    Erkeklere Özel Deri Kartvizitlik



        İsme Özel Ahşap Sigara Tabakası
        Özel Kutusunda Kişiye Özel Nakışlı Gömlek
        Kişiye Özel Tasarlanmış Cüzdan
        Üzerine İsim ve Tarih Yazdırılabilen Zippo


        Film Şeridi Ürünler
        İsme Özel Kol Düğmesi
        İsme Özel Kalem ve Defter

        14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

        Sevgililer gününün tarihçesi ise 3. yüzyılda Aziz Valentine'nin gizlice kıydığı nikahlara dayanıyor. M.S. 3. yüzyılda Roma İmparatoru Claudius II, ordusunu güçlendirmek için genç erkeklerin evlenmesini yasaklamıştır. Rivayete göre bu yasağa karşı gelen Aziz Valentine, gizli nikahlar düzenleyerek gençleri evlendirmeye devam etmiştir. İhanetin karşılığını canıyla ödeyen Aziz Valentine M.S. 270 yılında 14 Şubat'ta idam edilmiştir. Bu nedenle her yıl 14 Şubat'ta Sevgililer günü kutlanmaktadır.

            Sevgililer Günü, her yılın 14 Şubat günü birçok ülkede kutlanan özel bir gündür. Kökeni, Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanan bu gün, Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Bu sebeple bazı toplumlarda "Aziz Valentin Günü" (İngilizce: St. Valentine's Day) olarak bilinir. Valentine kelimesi, Batı medeniyetlerinde hoşlanılan kişi veya sevgili anlamlarında da kullanılır.

            Günümüzde, bazı toplumlarda sevgililerin birbirine hediyeler aldığı, kartlar gönderdiği özel bir gün olarak devam etmektedir. Tahminlere göre 14 Şubat günü, tüm dünyada 1 milyar civarında kart gönderilmektedir. Bunun yanı sıra hediye alımlarından kaynaklı piyasada satışlar artmaktadır.
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            Haberler Yaşam 14 Şubat 2022 Sevgililer Günü hediyesi erkek için fikirler! Sevgililer Günü'nde erkek için ne alınır? Erkek arkadaşa yaratıcı, etkileyici hediyeler...
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