14 Şubat 2022 kırmızı gül, orkide, papatya ne kadar, kaç TL? 14 Şubat Sevgililer Günü güncel çiçek fiyatları: Çiçek Sepeti, Trendyol...

14 ŞUBAT 2022 KIRMIZI GÜL, ORKİDE, PAPATYA NE KADAR, KAÇ TL?

Gül fiyatları 30 - 50 TL aralığında olduğunu söyleyen çiçekçi Mehmet Bener güncel fiyatlar hakkında şöyle konuştu;

"14 Şubat yaklaşırken, hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Kırmızı gül, beyaz gül, orkide, antoryum, lale, solmayan gül ve kutuda çiçeklerimiz ile tüm Kayseri halkına hizmet etmeye devam ediyoruz. Bizim halkımız genel olarak işleri son güne bırakmayı seviyor. Ancak biz şimdiden siparişlerimizi almaya başladık.

Kırmızı güller aşkı ve sevgiyi simgelediği için her zaman sevgililer gününde revaçta oluyor. Kırmızı gülün tek olarak paketli fiyatı 30 TL olacak. Genel olarak her şeyde biraz artış olduğu için bizde maalesef güle zam yapma zorunda kaldık. 30 TL'den başlayan gül fiyatlarımız 50 TL'ye kadar çıkabiliyor. İthal olarak Ekvatorda ve Hollanda da yetişen ürünlerimiz var. Bu ürünlerimizde 1. sınıf ürünler olduğu için onları da 50 TL'den satışa sunuyoruz"