Müzisyen Taşkan’ın yeni teklisi “Ayna” 11 Şubat’ta yayınlanıyor

Son çıkardığı "Kaçak" adlı single'la dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Taşkan, Ayna'nın müjdesini tüm sevenleriyle paylaştı. Bir önceki teklisinde Cem Adrian ve Pamela ile çalışan Taşkan, yeni teklisinde yine iki müzisyeni ağırlıyor. Sezgin Alkan ve Çağan Şengül'ü şarkısında misafir eden Taşkan, Ayna'nın çok sevileceğini ve herkesin kendisinden de bir parça bulacağını ifade etti.

- Ayna herkesin aynası olacak. Kendimizle yüzleştiğimiz an, kendimizle konuşabildiğimiz zaman aynalarla geçirdiğimiz vakit biraz daha azalacak. İnsan kendisiyle paylaşamadığı şeyleri nedense yine aynada gördüğü kendisine saatlerce anlatabilme cesaretini bulabiliyor. Kendinizle yüzleşmek, konuşmak ve anlaşabilmek en iyi terapi yöntemidir. Bende bu sebeple aynayla konuştum. Anlattım ve bazı şeyleri not aldık. Sanırım benim hayatımdaki en dürüst kişi aynadır ve ben bu yüzden her şeyi tüm sadeliği ve yalın haliyle anlatabiliyorum.

Ayna adlı yeni teklisi için uzun zamandır çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Taşkan, şubat ayının 11'inde yayınlanacağının bilgisini takipçileriyle paylaştı. Tüm dijital platformlarda yer alacağını vurgulayan Taşkan:



En son "Kaçak" adlı Single'ım çıkmıştı. Peşine Ayna'ya hazırlanmaya başladım. Sezgin ve Çağan'a çok teşekkür ederim. En iyisi olması için onlarda ellerinden geleni yaptılar. Tüm sözlerin ruhuna göre bir altyapı hazırladık. Sonraki teklim için çalışmaya başladım bile. Umarım Ayna herkesin her gün uğradığı bir durak haline gelir. Dilerim Ayna'da her sabah insanların nasıl göründüklerini belirlemek için uğradığı ve kendilerini güzelleştirdiği ayna görevini görür.