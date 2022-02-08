Cinnete gelen eş çocuklarını odaya kilitledi, eşine kurşun yağdırıp intihar etmeye çalıştı

İstanbul Maltepe'de tersane işçisi Özal Toraman (38), özel bir hastanede ebe olarak çalışan Azeri eşi Cemile Toraman ile tartıştı. İkiz kız çocuklarını bir odaya kapattı. Sonra da silaha sarıldı. Genç kadının çığlık sesleri üzerine komşuları kapıya dayandı. Eşini yaralayan Toraman, bir kurşun da kendi kafasına sıktı. İhbar üzerine eve gelen ekipler, yaralı çifti hastaneye kaldırdı. Ağır yaralı Toraman ve eşi Cemile Toraman'ın tedavisinin devam ettiği açıklandı.