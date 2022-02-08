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    Cinnete gelen eş çocuklarını odaya kilitledi, eşine kurşun yağdırıp intihar etmeye çalıştı

    İstanbul Maltepe'de tersane işçisi, cinnet geçirdi. İkiz kız çocuklarını bir odaya kilitledi. Eşini kurşunlayıp kendi canına kıymak istedi! İhbar üzerine eve gelen ekipler, yaralı çifti hastaneye kaldırdı.

    Eşsiz cinnet!

    İstanbul Maltepe'de tersane işçisi Özal Toraman (38), özel bir hastanede ebe olarak çalışan Azeri eşi Cemile Toraman ile tartıştı. İkiz kız çocuklarını bir odaya kapattı. Sonra da silaha sarıldı. Genç kadının çığlık sesleri üzerine komşuları kapıya dayandı. Eşini yaralayan Toraman, bir kurşun da kendi kafasına sıktı. İhbar üzerine eve gelen ekipler, yaralı çifti hastaneye kaldırdı. Ağır yaralı Toraman ve eşi Cemile Toraman'ın tedavisinin devam ettiği açıklandı.



    KAPIYI AÇAMADIK
    Görgü tanığı bina sakilarinden Döndü Işık, "Sese çıktık biz zaten. Çıktığımızda kapıyı kırmaya çalıştık. Ama açamadık. İyi insanlardı, bir tartışmalarını görmedim. Hiçbir gün tartışma yaşamadılar. Bizi de şok ettiler şu anda. Çocukların psikolojileri bozulmuş, tir tir titriyorlardı" ifadesini kullandı.

    ÇOCUKLAR BÜYÜK ŞOK YAŞADI
    Azeri eşi ebe Cemile Toraman'a kurşun yağdıran Özal Toraman'ın durumu ağır...

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    Haberler Yaşam Cinnete gelen eş çocuklarını odaya kilitledi, eşine kurşun yağdırıp intihar etmeye çalıştı
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