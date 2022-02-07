Husumetlisinin yolunu kesip pompalı tüfekle bacağından vurdu!

A.T. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri, M.K.'nın otomobili ve çevresinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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