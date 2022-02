Sesim Ol Derneğinin kurucu başkanı ve Yazar Deniz Erkin Purut: “Gerçeği yazmak yaşamaktan daha ağır”

Sesim Ol İstismarla Mücadele ve İyileştirme Derneğinin başkanı Yazar Deniz Erkin Purut, genelde yaşanmış olan gerçek hikayelerden konular ele alıyor.



Çıkardığı ilk romanda da gerçek bir hikâyeden esinlendiğini vurgulayan yazar, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi;



Bana insanlar neden gerçek yaşanmış hikayelerden esinlendiğimi soruyorlar. Ben yazılanın daha ağır olduğunu düşünüyorum yaşanmış olandan. Çünkü yaşarsın ve biter. Bitmeyen, eskimeyen ve geçmeyen şey anılarla yazılardır. İnsan bu yüzden hiç yaşanmasın ister, hatırlamamak için. Gelen acıyı sindirmek kolay da geçmeyeni önemsememek çok zor. O an geçer ama anımsadıkça, okudukça ve hatırladıkça geçmeyen acılarla doludur hayatlarımız. Bu yüzden yazılan, yaşanandan daha ağırdır. Bu yüzden yazmak daha acıtır ve bu yüzden yazmak her şeyin ilacıdır, zaman değil. Eğer zaman her şeyin ilacı olsaydı her acı zamanla geçerdi. Zamanla iyileşirdi herkes delirmek yerine. Aynı zamanda da yazının tedavi edici bir formül olduğunu düşünüyorum. Her haliyle yazmak iyileştirir. İki sevgili arasındaki buzları da eriten kurulan iletişim ağıdır. Cümle kurmaktan kaçınmadığımız her kavga barışla sonlanmıştır. Ancak gurur, yazıdan daha güçlü bir çekim aracıdır. Önce insan onu aşmalıdır.







Aynı zamanda ikinci kitabının da müjdesini takipçileriyle paylaşan Purut, yeni romanı hakkında spoiler verdi.



Yine gerçek yaşanmış hikayelerden oluşan bir roman inşa ettiğini ifade eden yazar Deniz Erkin Purut:



Neredeyse sonuna geldiğim yeni kitabımda bir roman. İsmi şimdilik saklı kalsın. Kadın cinayetleri, ensest ilişkiler ve çocuk istismarı konularını ele aldığım bir roman. Önceki romanımda çocuk esirgeme yurdunda geçen gerçek bir hikâyeden bahsetmiştim. Çocuklara ve çocukluğuma duyduğum hisler sebebiyle bu sürekli devam edecek bir savaş olacaktır. Benim savaşım çocukluğunu eksik tamamlayan herkesle. Bu yüzden Sesim Ol İstismarla Mücadele ve İyileştirme Derneğini kurduk. İyileşmek istiyorsak yaralarımızı kabul etmeli ve hatta onları sevmeliyiz. Sevemediğiniz hiçbir acıyla yüzleşemezsiniz





