Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 06 Şubat 2022

KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.







Aydan ile Mehmet Akdere'nin yakışıklıları Emir Rüzgar







Pelin ile Murat Tunçtan'ın yakışıklısı Kıvanç Tunçtan







Ayşen ile Erol Ak'ın yakışıklısı Yusuf Yiğit Ak







Ümran ile Torunay Kement'in yakışıklısı Yiğit Alp Kement







Derya ile Özkan Cengiz'in yavruları Fulya (üstte) ile Funda







Seda ile Çağtay Turgut'un cimcimesi Simay Turgut