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    Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 06 Şubat 2022

    Takvim Gazetesi yazarı Lütfi Albayrak'ın Kidstagram isimli bugünkü köşesinde sizlerden gelen fotoğraflar yayınlandı. İşte 6 Şubat 2022 tarihli Kidstagram köşesinden kareler...

    Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı

    KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.



    Aydan ile Mehmet Akdere'nin yakışıklıları Emir Rüzgar



    Pelin ile Murat Tunçtan'ın yakışıklısı Kıvanç Tunçtan



    Ayşen ile Erol Ak'ın yakışıklısı Yusuf Yiğit Ak



    Ümran ile Torunay Kement'in yakışıklısı Yiğit Alp Kement



    Derya ile Özkan Cengiz'in yavruları Fulya (üstte) ile Funda



    Seda ile Çağtay Turgut'un cimcimesi Simay Turgut

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    Haberler Yaşam Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 06 Şubat 2022
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