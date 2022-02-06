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    • Yaşam
    • 06.02.2022 21:29
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    • 06.02.2022 21:29
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    Cemal Polat: Londra ve Türkiye’den Sonra Dubai Hamlesi

    Türkiye’de ve dünyanın birçok noktasında yılda 250’den fazla işyeri satışını gerçekleştiren CP Cafe Consultancy Londra ve Türkiye’deki ofislerinden sonra Dubai’deki ofislerinde hizmet vermeye başladı . Şirketin Kurucusu is adami ayni zamanda 3 kitabi bulunan girişimleri ile adından sıkça söz ettiren Cemal Polat , kurumsal ve sürdürülebilir bir model oluşturmak amacıyla tüm teklifleri hassas şekilde incelediklerini belirtti.

    Londra ve Türkiye’den Sonra Dubai Hamlesi

    Londra'nın ve Türkiye'nin son yıllarda en hızlı büyüyen gayrimenkul ve yatırım danışmanlığı şirketi CP Cafe Consultancy Türkiye ve İngiltere'den sonra , Dubai Bölge Müdürlüğünü kurarak Dubai'deki ilk franchise ofisini açtı.

    Yabancı markaların hakim olduğu piyasada, yüzde 100 yerli ve milli sermaye ile kurulduktan sonra faaliyetlerine güçlü şekilde devam eden sayılı şirketlerden bir tanesi olduklarını söyleyen CP Cafe Consultancy Kurucusu ve CEO'su Cemal Polat "Güven ilişkisine dayanan danışmanlık işinde, yerli bir marka olarak yılda 250'den fazla büyük hacimli ve rekor olarak kabul edilen işlem gerçekleştiriyoruz. Faaliyetlerimize başladığımız günden beri müşterimize sunduğumuz 'ömür boyu güvenilir gayrimenkul ve yatırım danışmanlığı' ilkesiyle, bugüne kadar yurt içinde ve dışında sayısız projeye imza attık. Tüm bunların neticesinde markamıza olan güven duygusu ve gelen talepler sonucu CP Cafe Consultancy Dubai Bölge Müdürlüğünü kurduk. Müdürlüğe bağlı olarak ilk franchise ofisimizi Dubai'de faaliyete geçirdik. Sektöre kazandırdığımız 'ömür boyu güvenilir gayrimenkul ve yatırım danışmanlığı' düsturunu başta Dubai olmak üzere tüm dunya ile buluşturacağız. İş yapış şeklimizle sadece insanları doğru danışmanlıkla tanıştırmakla kalmayacak piyasadaki birçok kurumun da hizmet kalitesini yükseltmesini sağlayacağız" dedi.

    Türkiye'nin birçok noktasından franchise teklifleri aldıklarına dikkat çeken CP Cafe Consultancy Kurucusu Cemal Polat, kurumsal ve sürdürülebilir bir model oluşturmak amacıyla teklifleri hassas şekilde incelediklerini belirtti.

    HEDEF TÜRKİYE'DEN GLOBAL BİR MARKA ÇIKARTMAK
    Sektördeki yanlış uygulamaların tüketicide olumsuz algı bıraktığına dikkat çeken Cemal Polat, "Geçmişten gelen mevcut işleyiş ve sadece para odaklı bakış açısı tüm sektöre zarar verdi. Bu nedenle Türkiye piyasasına birçok yabancı sermayeli emlak danışmanlık şirketi giriş yaptı. Fakat bu yabancı sermayeli şirketler, gayrimenkul ve yatırım danışmanlığı sektörünü arzulanan kalite düzeyine yükseltemedi. CP Cafe Consultancy olarak biz kendi kalite standartlarımızı oluşturarak yeni bir model oluşturduk. Yatırımcıyla danışmanın uzun süreli birlikteliğine dayanan bu model ile yüzlerce kişiye yol gösterici olduk ve onların birikimlerini en doğru şekilde kullanmasını sağladık. Bugün hem Türkiye'de yatırım yapan yabancılara hem de yurt dışında yatırım yapan Türklere, gayrimenkul ve yatırım danışmanlığı yapıyoruz. Hedefimiz; Türkiye'den global bir gayrimenkul ve yatırım danışmanlığı markası çıkartmak" dedi.

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