Ezan okunurken namaz kılınıp kılınmadığı pek çok kişi tarafından araştırılan konular arasındadaır. Çeşitli nedenlerle ezan okunurken namaz kılmak zorunda kalan vatandaşlar, bu durumun doğru olup olmadığını anlamak için arama motorları üzerinden ezan okunurken namaz kılınır mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, Ezan okunurken namaz kılınır mı? Diyanet'e göre ezan bitmeden namaz kılınabilir mi?
EZAN OKUNURKEN NAMAZ KILINIR MI?
İslam âlemi için farz olarak buyurulan beş vakit namaz vardır. Bunların yanı sıra Cuma namazı da farz olarak kabul edilir. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazı ister evde ister camide kılınabilmektedir. Namazını evde eda edenler ezanın okunmasıyla birlikte namaz için hazır olurken, ezan okunurken namaz kılınır mı sorusunu da mutlaka düşünmektedir.
Ezanı dinleyip ezan bittikten sonra namaz kılmak en güzeli ve doğru olanıdır. Ancak ezan okunduğu an vakit girmiş sayılır ve kılınan namaz kabul olunur. Vakit girdikten sonra ezan okunmadan ya da ezan okunurken kılınan namaz geçerlidir.