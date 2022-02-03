Mübarek üç aylar 2 Şubat 2022 yani dün itibariyle başladı. Recep ayının ilk cuma gecesi yani Regaip Kandili bugün idrak ediliyor. İslam alemi için son derece önemli olan bu mübarek aylarla ilgili dini bilgiler araştırılıyor. Peki, üç aylar tesbihi nasıl başlanır? Üç aylarda çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir? İşte detaylar...
ÜÇ AYLARDA ÇEKİLECEK TESBİHLER VE ZİKİRLER
Üç aylar girdiği zaman Resûlullah Efendimiz ümmetine şu duayı telkin etti:
"Ey Allâhʼımız! Receb ve Şâbânʼı mübârek eyle, Ramazanʼa mülâkî eyle/ulaştır." (Taberânî, Evsat, IV, 189; Beyhakî, Şuab, V, 348. Krş. Ahmed, I, 259)
Hz. Peygamber (S.A.V.); başka bir hadis-i şeriflerinde ise "Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazanda ümmetimin ayıdır." diyerek bu ayların manevi feyzine işaret buyurmuşlardır.
"Ey Allâhʼımız! Receb ve Şâbânʼı mübârek eyle, Ramazanʼa mülâkî eyle/ulaştır." (Taberânî, Evsat, IV, 189; Beyhakî, Şuab, V, 348. Krş. Ahmed, I, 259)
Üç aylar boyunca her gün 1100 kere ''La İlahe İllallah'', 100 kere de ''Muhammedürresulullah'' diye bu tesbihe devam edilir.
10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l - hayyil-kayyum
10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l - ehadi's-samed
10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l -gafuri'r-rahim
"Allâhümme bârik lenâ fî recebe ve şa'bân ve belliğnâ ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil-Kur'ân."
Anlamı: "Allah'ım! Bize Recep ve Şaban'ı Mübarek Eyle..Ramazana ulaştır." İman İle Son Nefesimizi Verdir Kur'anı Bize Kolay Kıl.
Kaynak: (Ahmed İbn-i Hanbel El Müsned 1/259)
Ardından yüz defa: Sübhânallâhil-Hayyi'l-Kayyûm
Anlamı: Hay ve Kayyum olan Allah'ı tesbih ederim.
RECEP AYINDA YAPILACAK İBADETLER
Üç aylar Recep ayı ile başlar. Recep ayı ise İslam gelmeden önce Araplar arasında haram aylardan sayılan ve kendisine hürmet gösterilen bir aydı. İslam diniyle beraber bu aya verilen hürmet devam etti. Yüce Allah, Recep ayını haram aylardan saymış, Sevgili Peygamberimiz de bu aya çok değer vermiştir.
Recep ayında iki kandil gecesi bulunur. Recep ayının ilk Cuma gecesi Regaib Kandili ve yirmi yedinci gecesi ise Mirac Kandili'dir. Miraç kandili, müminlere beş vakit namazın emredildiği bir gecedir.
Oruç
Peygamber Efendimiz, üç aylarda bol bol nafile orucu tutardı. Ancak 3 aylarda kaç gün oruç tutulur sorusunun kesin bir yanıtı yok. Hz. Peygamber bu ayda bol bol nafile oruç tutardı. Peygamber Efendimiz, mübarek 3 aylara girince; "Allah'ım! Bize Receb ve Şaban'ı mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua ederdi. Hz. Aişe validemiz de Rasulullah (s.a.s.)'ın bu aydaki orucu hakkında şöyle demiştir: "Şaban ayındaki kadar çok oruçlu olduğu bir ay görmedim." (Tecrid, VI, 295)
Ramazan'dan sonra en sevaplı nafile oruçlar, Recep ve Şaban aylarında tutulan oruçlardır.