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    • Yaşam
    • 03.02.2022 08:47
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    • 03.02.2022 08:50
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    Sevgiliye, anneye, babaya, abiye, eşe Regaip kandili 2022 mesajları! Sevdiklerinize anlamlı, dualı, resimli Regaip Kandili mesajları gönderin!

    Müslüman aleminin heyecanla beklediği Regaip Kandili geldi çattı. Bugün Regaip Kandili vesilesiyle müslümanlar birbirlerine kutlama mesajları gönderiyor. Özellikle cep telefonu SMS kısa mesajlar üzerinden mesajlar gönderilecek. Biz de sevgiliye, anneye, babaya, abiye, eşe gönderebileceğiniz Regaib kandili mesajlarını sizler için derledik. İslam dünyasında bu gece idrak edilecek olan regaib kandili için en güzel resimli mesajları haberimizden edinebilir ve sevdiklerinize gönderebilirsiniz. İşte sevgiliye, anneye, babaya, abiye, eşe anlamlı, dualı, resimli Regaip kandili 2022 mesajları!

    takvim.com.tr
    Sevgiliye, anneye, babaya, abiye, eşe Regaip kandili 2022 mesajları!

    Regaip Kandili bugün milyonlarca Müslüman tarafından idrak ediliyor. Bu özel ve mübarek günde sevdiklerine, eşine, ailesine ve dostlarına kandil mesajı atmak isteyen vatandaşlar Regaip Kandili mesajları ve sözleri hakkında araştırma yapıyor. Regaip Kandili veya Regâib Kandili, Hicri takvime göre Recep ayındaki ilk perşembeyi cumaya bağlayan gecedir. Bu mübarek günde yakınlarınıza gönderebileceğiniz en güzel, kısa ve anlamlı Regaip Kandili dualı mesajları ve sözlerini burada derledik.

    SEVGİLİYE EŞE EN GÜZEL REGAİP KANDİLİ MESAJLARI

    Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler baş ucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, kandilin mübarek olsun.

    Kalpler vardır ,sevgiyi yaşatmak için,İnsanlar vardır, dostluğu paylaşmak için,Mübarek günler vardır, Beraberce kutlamak için..
    Regaip kelimesi bolluk, bereket, fazilet anlamına gelir. Bu gece Allah'ın lütuflarının bol bol verildiği bir gecedir ve üç ayların ilk kandil gecesidir. Hayırlı olsun..

    Size karanfilin sadakatini, sümbülün bağlılığını, menekşenin tevazusunu, lalenin gururunu, leyleğin saadetini versek, bize de dua eder misiniz? Kandiliniz mübarek olsun..

    Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur.

        REGAİB KANDİLİ RESİMLİ MESAJLARI

        *Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmisine vesile olan kandiliniz mübarek olsun.

        *Kim canı gönülden iman eder, kalbini her türlü günah, nifak ve bozgunculuktan temiz tutar, dili ile doğru ve tatlı konuşur, endişeye düşmeden haline razı olur, doğru ve güzel huylu olursa gerçekten mutluluğa erer.

        *Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Regaib Kandiliniz kutlu olsun.

        *Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmisinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sicakligi yuvamiza dolsun. Kandiliniz mübarek olsun..

        *Yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın bütün müminleri bağışlaması dileğiyle. Regaib geceniz mübarek olsun.

        *Ya Rabbi! Sesimizi duyansın, hallerimiz bilensin. Açtık gönlümüzü sana, Sen Sen imdat eyle, Sen affeyle, sen yollarımızı hayır eyle. Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, imanının bol olsun. Sevgili Peygamberimiz Şefaatçimiz olsun. Regaip Kandilimiz Mübarek olsun!

        *İslam'ın nurlu yüzü kalbine dolsun Makamınız cennet Hz. Muhammed komşunuz olsun Günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun Kandiliniz mübarek olsun.
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        Haberler Yaşam Sevgiliye, anneye, babaya, abiye, eşe Regaip kandili 2022 mesajları! Sevdiklerinize anlamlı, dualı, resimli Regaip Kandili mesajları gönderin!
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