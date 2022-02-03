Sevgiliye, anneye, babaya, abiye, eşe Regaip kandili 2022 mesajları! Sevdiklerinize anlamlı, dualı, resimli Regaip Kandili mesajları gönderin!

Regaip Kandili bugün milyonlarca Müslüman tarafından idrak ediliyor. Bu özel ve mübarek günde sevdiklerine, eşine, ailesine ve dostlarına kandil mesajı atmak isteyen vatandaşlar Regaip Kandili mesajları ve sözleri hakkında araştırma yapıyor. Regaip Kandili veya Regâib Kandili, Hicri takvime göre Recep ayındaki ilk perşembeyi cumaya bağlayan gecedir. Bu mübarek günde yakınlarınıza gönderebileceğiniz en güzel, kısa ve anlamlı Regaip Kandili dualı mesajları ve sözlerini burada derledik.
SEVGİLİYE EŞE EN GÜZEL REGAİP KANDİLİ MESAJLARI
Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler baş ucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, kandilin mübarek olsun.
Kalpler vardır ,sevgiyi yaşatmak için,İnsanlar vardır, dostluğu paylaşmak için,Mübarek günler vardır, Beraberce kutlamak için..
Regaip kelimesi bolluk, bereket, fazilet anlamına gelir. Bu gece Allah'ın lütuflarının bol bol verildiği bir gecedir ve üç ayların ilk kandil gecesidir. Hayırlı olsun..
Size karanfilin sadakatini, sümbülün bağlılığını, menekşenin tevazusunu, lalenin gururunu, leyleğin saadetini versek, bize de dua eder misiniz? Kandiliniz mübarek olsun..
Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur.