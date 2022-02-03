Sevgiliye, anneye, babaya, abiye, eşe Regaip kandili 2022 mesajları! Sevdiklerinize anlamlı, dualı, resimli Regaip Kandili mesajları gönderin!

REGAİB KANDİLİ RESİMLİ MESAJLARI

*Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmisine vesile olan kandiliniz mübarek olsun.

*Kim canı gönülden iman eder, kalbini her türlü günah, nifak ve bozgunculuktan temiz tutar, dili ile doğru ve tatlı konuşur, endişeye düşmeden haline razı olur, doğru ve güzel huylu olursa gerçekten mutluluğa erer.

*Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Regaib Kandiliniz kutlu olsun.