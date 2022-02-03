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    • Yaşam
    • 03.02.2022 16:04
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    • 03.02.2022 16:04
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    Regaip Kandili'nde okunacak dualar sureler! Regaip Kandili'nde neler yapılmalıdır? Diyanet açıklaması...

    Recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gecesi Regaip Kandili bugün idrak ediliyor. Rahmet ve mağfiret gecesi olan Regaip Kandili bugün İslam alemi tarafından ibadet ve dualarla geçirilecek. Bu önemli günde okunacak dualar ve sureler akşam saatleriyle birlikte araştırılmaya başlandı. Peki, Regaip Kandili'nde okunacak dualar sureler nelerdir? Regaip Kandili'nde neler yapılmalıdır? İşte Diyanet açıklaması...

    Regaip Kandili’nde okunacak dualar sureler nelerdir?

    İslam aleminin büyük bir heyecanla beklediği mübarek gecelerden birisi olan Regaip Kandili bugün idrak ediliyor. Bu önemli günde dini vecibelerini yerine getirecek olan vatandaşlar Regaip Kandili'nde okunacak duaları ve sureler hakkında araştırma yapıyor. Peki, Regaip Kandili'nde okunacak dualar sureler nelerdir? Regaip Kandili'nde neler yapılmalıdır? İşte dini bilgiler...

    MÜBAREK GECELERİ NASIL DEĞERLENDİRMEK GEREKİR?

    İşte Diyanet açıklaması:

    Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir (Tirmizî, Savm, 39). Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.

    Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), "Şaban'ın ortasında (yani berat gecesinde) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen…' der." (İbn Mâce, İkâmetü's-Salat, 191) buyurmuştur.

    REGAİP KANDİLİ'NDE OKUNACAK DUALAR SURELER

    Fatiha Suresi'nin Okunuşu

    1- Bismillahirrahmânirrahîm.
    2- Elhamdü lillâhi rabbil'alemin
    3- Errahmânir'rahim
    4- Mâliki yevmiddin
    5- İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în
    6- İhdinessırâtel müstakîm
    7- Sırâtellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.

    İhlas suresi okunuşu

    Bismillahirrahmânirrahîm.

    1- Kul hüvellâhü ehad
    2- Allâhüssamed
    3- Lem yelid ve lem yûled
    4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad.

    Kadir Suresi okunuşu

    Bismillahirrahmânirrahîm.

    1- İnna enzelnahü fiy leyletilkadr
    2- Ve ma edrake ma leyletülkadr
    3- Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr
    4- Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr
    5- Selamün hiye hatta matle'ılfecr.

        REGAİP KANDİLİ'NDE ÇEKİLECEK TESBİHLER

        Müslüman alemi için rahmet, bağışlanma ve bereket ayları olarak kabul edilen mübarek üç aylara girmiş bulunmaktayız. Yılın ilk kandili ise 27 Şubat Perşembe günü Regaip Kandili olarak idrak edilecek. Bol bol ibadet etmek isteyen Müslümanlar Regaip Kandili'nde çekilecek tesbihler neler? Regaip Kandili tesbihleri ve zikirleri hangileri? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. İşte Regaip Kandili'nde çekilecek tesbihler...

        300 Salavat-ı şerife,

        101 Fatiha-i şerife,

        101 İhlas'ı şerif,

        101 Kadir suresi.
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        Haberler Yaşam Regaip Kandili'nde okunacak dualar sureler! Regaip Kandili'nde neler yapılmalıdır? Diyanet açıklaması...
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